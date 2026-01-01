Як варити куряче філе, грудку, щоб вони були соковитими: всі секрети приготування

Як варити куряче філе

Куряче філе часто вважають «складним» продуктом: через низький вміст жиру воно легко пересушується, стаючи жорстким та позбавленим смаку. Проте досвідчені кулінари знають дієвий спосіб приготування, завдяки якому м’ясо виходить неймовірно ніжним і соковитим.

Інгредієнти для ароматного маринаду

Секрет успіху полягає не лише у способі варіння, а й у насиченому бульйоні, який віддає свій аромат м’ясу. Для приготування вам знадобляться:

Вода — 2 л;

Сіль — 1 ст. л.;

Цукор — 1 ч. л. (саме він допомагає збалансувати смак та зберегти вологу всередині волокон);

Прянощі: один лавровий лист, п’ять горошин чорного перцю та один розчавлений зубчик часнику;

Зелень: по одній гілочці свіжої петрушки та кропу.

Секрети приготування

Помістіть у воду всі підготовані спеції, сіль, цукор та зелень. Доведіть суміш до інтенсивного кипіння.

У киплячу воду обережно покладіть куряче філе. Зачекайте, поки вода закипить вдруге разом із м’ясом. Як тільки вода знову закипіла, відразу вимкніть вогонь. Щільно накрийте каструлю кришкою та залиште м’ясо «відпочивати» у гарячій воді на 20 хвилин. Вийміть готове філе та наріжте його виключно поперек росту волокон. Цей невеликий технічний нюанс дозволяє максимально зберегти соковитість кожного шматочка.

Чому це працює

Більшість помилок при варінні філе пов’язані з тривалим кипінням, через яке білок згортається і виштовхує вологу. У даному рецепті м’ясо готується за принципом пашотування: поступове зниження температури води дозволяє курятині дійти до готовності плавно, зберігаючи всі внутрішні соки.