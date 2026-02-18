Як відрізнити якісні сосиски та сардельки: поради від експерта, які допоможуть вибрати продукцію

Як вибрати якісні сосиски та сардельки

Величезний вибір м’ясної продукції на полицях супермаркетів часто ставить покупців у глухий кут. Щоб не помилитися і придбати дійсно корисний продукт, варто звернути увагу на сортність та стандарти виробництва, про які детально розповідає доктор технічних наук Василь Пасічний.

Склад продукції та державні стандрати

Головним показником якості є вміст м’яса. У справжніх сосисках та сардельках його має бути не менше 60% (знежирене м’ясо, печінка або язик).

В Україні виробництво регулюється двома типами документів — ДСТУ та ТУ.

ДСТУ передбачає виготовлення продуктів вищого та першого сортів за суворою державною рецептурою.

ТУ (Технічні умови) дозволяють виробнику розширювати перелік прянощів та сировини, проте вимоги до безпеки мають залишатися високими. Зокрема, у м’ясомістких виробах за ТУ частка м’яса може становити лише 15%.

Ключові відмінності між вищим та першим сортом

Основна різниця полягає у якості сировини, що використовується для фаршу.

Вищий сорт — це еталон якості. До його складу входить яловичина вищого або першого сорту (майже без жилок), напівжирна свинина, куряче чи індиче філе. Також додають яйця та сухе молоко. У таких продуктах категорично заборонено використовувати м’ясо механічного обвалювання (ММО), рослинні білки (сою) та будь-які загущувачі (крохмаль, камеді, карагенан).

Перший сорт — тут вимоги дещо лояльніші. Допускається використання м’яса з більшим вмістом жилок (до 20%) та жирнішої свинини. Стандарти ДСТУ дозволяють додавати до 20% субпродуктів другої категорії або ММО (з них до 10% птиці), а також до 20% добавок у вигляді круп, борошна чи крохмалю. Продукти першого сорту за ТУ можуть містити ще більше добавок — до 40% не м’ясних інгредієнтів.

Які сосиски та сардельки вибирати

Отже, якщо ваша мета — отримати максимально натуральний м’ясний продукт із високою поживну цінністю та без зайвих добавок, вибирайте сосиски та сардельки за ДСТУ вищого сорту.

У виробах вищого сорту за ДСТУсту ви отримуєте повноцінний м’ясний білок, в сосисках немає подрібнених кісток, хрящів та сполучної тканини, які часто присутні у продукції нижчих сортів. Відсутність соєвого білка та інших рослинних замінників гарантує, що організм отримає саме ті амінокислоти, які містяться в якісній яловичині, свинині чи язиці.

Вищий сорт виключає використання вологоутримуючих агентів, таких як карагенан чи крохмаль. Ці речовини часто додають для збільшення ваги продукту за рахунок води.

Рецептури ДСТУ є сталими та перевіреними часом, вони обмежують використання сильних ароматизаторів та підсилювачів смаку, оскільки якісна сировина сама по собі має виражені гастрономічні властивості. В той час, як продукція за ТУ може бути безпечною, але вона часто містить набагато менше реального м’яса (від 15%) та більше добавок для корекції консистенції та кольору.

На що ще звернути увагу, вибираючи сосиски

Станом на початок лютого 2026 року ціни на знежирене м’ясо в україні становлять:

яловичина коштує 200–320 грн/кг;

свинина пропонується за 140–280 грн/кг;

курятина продається в межах 100–210 грн/кг.

Вартість готових виробів безпосередньо залежить від якості сировини. Тому сосиски вищого сорту не можуть коштувати менше 150–360 грн/кг, тоді як продукція першого сорту — 80–250 грн/кг.

Якщо ціна нижча за вказані межі, виріб, найімовірніше, є м’ясомістким і містить багато замінників.

Вартість понад 360 грн/кг зазвичай свідчить про преміальний сегмент, де використовують індичатину або кролика.

Перевірка якості під час приготування

Якісит сосисок чи сардельок можна визначити під час варіння.

Сосиски — це вже готовий термічно оброблений продукт, тому їх достатньо просто довести до кипіння.

Експерт радить звернути увагу на такі ознаки:

Зміна форми. Якщо при варінні виріб сильно деформується, це свідчить про надлишок емульсії у складі.

Колір води. Якщо при розрізанні з’являється рожева рідина, у продукті є штучні барвники, що недопустимо для вищого сорту.

Текстура. Якщо після охолодження сосиска «розлазиться», перед вами м’ясомісткий виріб.

Якісний продукт завжди залишається соковитим і має природний рожевий колір м’ясного пігменту.