Як використати сезонні фрукти й гарбуз: п’ять ідей для здорових страв
Осінь — час, коли яблука, груші та гарбуз стають справжньою окрасою кухні, а аромат домашньої випічки дарує тепло й піднімає настрій у холодні вечори.
ТСН.ua підготував добірку простих і перевірених рецептів, які не потребують складних інгредієнтів і допоможуть зробити осінні вечори ще затишнішими.
Класичний яблучний штрудель
Яблука багаті клітковиною та вітаміном C, а кориця піднімає настрій і сприяє обміну речовин.
Інгредієнти:
Готове листкове тісто — 300 г
Яблука — 3–4 шт.
Цукор — 2 ст. л.
Кориця — 1 ч. л.
Родзинки або горіхи (за бажанням) — жменя
Приготування:
Яблука наріжте кубиками, змішайте з цукром, корицею та родзинками. Викладіть начинку на розкатане тісто, згорніть рулетом і випікайте за температури 180 °C близько 30 хвилин до золотистої скоринки.
Грушевий крамбл
Груші багаті калієм, а вівсянка забезпечує енергією та довготривале відчуття ситості.
Інгредієнти:
Груші — 3–4 шт.
Цукор — 2 ст. л.
Мука — 100 г
Вівсяні пластівці — 50 г
Масло вершкове — 70 г
Приготування:
Очистіть груші, наріжте скибками та викладіть у форму, посипавши цукром. Муку, вівсяні пластівці та м’яке масло розітріть до стану крихти, посипте зверху та запікайте за температури 180 °C 25–30 хвилин до золотистої та хрусткої скоринки.
Гарбузовий пиріг
Гарбуз — справжній чемпіон за вмістом бета-каротину, який підтримує імунітет та зір.
Інгредієнти:
Пюре з гарбуза — 300 г
Яйця — 2 шт.
Цукор — 150 г
Мука — 200 г
Кориця та мускатний горіх — за смаком
Приготування:
Змішайте гарбузове пюре з яйцями та цукром, додайте муку і спеції. Вилийте тісто у форму та випікайте за температури 180 °C 35–40 хвилин до рум’яної ароматної скоринки.
Горіхове печиво
Горіхи — джерело корисних жирів та білка, а мед замінює рафінований цукор.
Інгредієнти:
Волоські горіхи або фундук — 100 г
Вівсяні пластівці — 100 г
Мед — 2 ст. л.
Яйце — 1 шт.
Приготування:
Змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста, сформуйте невеликі кульки, викладіть на деко з пергаментом і випікайте за температури 180 °C близько 15 хвилин до золотистих країв.
Яблучний соус до млинців чи оладок
Легка альтернатива варенню без консервантів та зайвого цукру.
Інгредієнти:
Яблука — 3 шт.
Цукор — 2 ст. л.
Лимонний сік — 1 ч. л.
Кориця — щіпка
Приготування:
Нарізані яблука потушкуйте з цукром і лимонним соком 10–15 хвилин до м’якості, потім перетріть у пюре. Подавайте соус до млинців, оладок чи сирників — він додасть свіжий осінній аромат.