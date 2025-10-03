Як використати сезонні фрукти й гарбуз: п’ять ідей для здорових страв

П’ять рецептів осені: з сезонних продуктів / © Pixabay

ТСН.ua підготував добірку простих і перевірених рецептів, які не потребують складних інгредієнтів і допоможуть зробити осінні вечори ще затишнішими.

Класичний яблучний штрудель

Класичний яблучний штрудель / © Pixabay

Яблука багаті клітковиною та вітаміном C, а кориця піднімає настрій і сприяє обміну речовин.

Інгредієнти:

Готове листкове тісто — 300 г

Яблука — 3–4 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Кориця — 1 ч. л.

Родзинки або горіхи (за бажанням) — жменя

Приготування:

Яблука наріжте кубиками, змішайте з цукром, корицею та родзинками. Викладіть начинку на розкатане тісто, згорніть рулетом і випікайте за температури 180 °C близько 30 хвилин до золотистої скоринки.

Грушевий крамбл

Грушевий крамбл / © unsplash.com

Груші багаті калієм, а вівсянка забезпечує енергією та довготривале відчуття ситості.

Інгредієнти:

Груші — 3–4 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Мука — 100 г

Вівсяні пластівці — 50 г

Масло вершкове — 70 г

Приготування:

Очистіть груші, наріжте скибками та викладіть у форму, посипавши цукром. Муку, вівсяні пластівці та м’яке масло розітріть до стану крихти, посипте зверху та запікайте за температури 180 °C 25–30 хвилин до золотистої та хрусткої скоринки.

Гарбузовий пиріг

Гарбузовий пиріг / © Pixabay

Гарбуз — справжній чемпіон за вмістом бета-каротину, який підтримує імунітет та зір.

Інгредієнти:

Пюре з гарбуза — 300 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 150 г

Мука — 200 г

Кориця та мускатний горіх — за смаком

Приготування:

Змішайте гарбузове пюре з яйцями та цукром, додайте муку і спеції. Вилийте тісто у форму та випікайте за температури 180 °C 35–40 хвилин до рум’яної ароматної скоринки.

Горіхове печиво

Горіхове печиво / © unsplash.com

Горіхи — джерело корисних жирів та білка, а мед замінює рафінований цукор.

Інгредієнти:

Волоські горіхи або фундук — 100 г

Вівсяні пластівці — 100 г

Мед — 2 ст. л.

Яйце — 1 шт.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста, сформуйте невеликі кульки, викладіть на деко з пергаментом і випікайте за температури 180 °C близько 15 хвилин до золотистих країв.

Яблучний соус до млинців чи оладок

Яблучний соус до млинців чи оладок / © unsplash.com

Легка альтернатива варенню без консервантів та зайвого цукру.

Інгредієнти:

Яблука — 3 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Лимонний сік — 1 ч. л.

Кориця — щіпка

Приготування:

Нарізані яблука потушкуйте з цукром і лимонним соком 10–15 хвилин до м’якості, потім перетріть у пюре. Подавайте соус до млинців, оладок чи сирників — він додасть свіжий осінній аромат.