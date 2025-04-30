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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Які продукти слід вживати для активної роботи мозку: поради лікаря-гастроентеролога

Нашому організму потрібні, зокрема, корисні жири та вітаміни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Продукти

Продукти / © unsplash.com

Нашому мозку потрібна корисна їжа, щоб він працював належним чином. Є низка поживних речовин та мікроелементів, які важливі для забезпечення конгітивної розумової роботи у довгостроковій перспекиві.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олег Швець, лікар-гастроентеролог.

“Повинна бути база, або ж комплекс продуктів. Це корисні жири, які містяться, наприклад, в рибі, в оливках і олії, в горіхах і насінні. Вони створюють мозку підтримку”, — зазначає він.

За його словами, нашому мозку потрібні вітаміни — B12, вітамін B9, фолієва кислота, вітамін B6, вітаміни D та Е. А також білок, корисний із тваринних і рослинних джерел, наприклад — молочні продукти, соя, зернові продукти.

“Для високої інтенсивності роботи мозку нам потрібна глюкоза і бажано, щоб вона була з жирами. Наприклад, у вигляді чорного шоколад. Це дає наим тривалий заряд, щоб сконцентруватися на вирішення складних розумових завдань”, — каже фахівець.

Непогано допомагає підвищити пильність, увагу і запам'ятовування кофеїн, який міститься в каві і чаї. Біофлавоноїди — дуже корисні речовини — які містітяь в очвочах, фруктах та овочах, дають модливості для відновлення після навантажень.

“Такий пазл необхідний для того, щоб мати хорошу розумову працездатність”, — завершив лікар.

Нагадаємо, рис — це основа раціону для половини населення Землі, особливо в країнах, що розвиваються. Але нове дослідження попереджає, що глобальне потепління може зробити зернову культуру токсичною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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