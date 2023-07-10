Ідеальні млинці: секрети смачного тіста, скільки яєць додавати і як довго можна зберігати

Млинці — це завжди чудова ідея. Їх можна їсти як самостійну страву або додавати різноманітні начинки. Щоб вони вийшли ніжними, потрібно знати, скільки яєць додавати в млинці. Не менш важливими є й інші нюанси. Такі як правильна сковорода, ідеальне тісто тощо.

Як приготувати тісто на млинці: основні секрети

Ключовими компонентами класичного тіста на млинці є: яйця, борошно, олія, молоко, цукор та сіль. Молоко можна брати будь-яке, навіть рослинне (вівсяне, кокосове, мигдальне тощо). Але найкраще підходить пастеризоване коров'яче 3,2-4% жирності. Для тонких млинців краще використовувати не гаряче і не тепле, а холодне молоко.

Важливу роль відіграє якість борошна, адже для млинців важливо, щоб в ньому було багато клейковини. Саме вона відповідає за еластичність готової страви.

В тісто для млинців додають лише олію. Вершкове масло в такому разі не підійде, інакше млинці можуть підгоріти, а їхні краї стануть надто ламкими.

Після замішування тіста, дайте постояти йому хоча б 5 хвилин за кімнатної температури, щоб клейковина "розійшлася". Якщо вже в процесі приготування ви зрозумієте, що тісто вийшло надто густим, можна додати молока. Якщо ж навпаки, рідким, тоді додавайте борошна.

Скільки яєць треба на млинці

Часто кулінари-початківці вважають, що для надання ніжності млинцям потрібно додавати в тісто якомога більше яєць. Насправді, надлишок може призвести до того, що страва стане "гумовою".

Якщо вам потрібно приготувати млинці саме як самостійну страву, без начинки, рекомендовано брати не більше 2 яєць на кожні 500 г молока. Саме таке співвідношення є ідеальним. Одного яйця замало — тісто буде рватися і не зав'яжеться, а якщо брати 3-4, млинці вийдуть надто товстими і підійдуть лише для налисників.

Яку сковороду вибрати для млинців і скільки їх смажити

Яку сковороду вибрати для млинців? / Фото: pixabay.com

Для приготування ідеальних млинців найкраще підходить чавунний посуд. Однак він має і свої недоліки. Насамперед, чавун важкий та коштує досить дорого, хоч і буде служити довго.

Найчастіше в домашніх умовах млинці смажать на сковородах з тефлоновим покриттям. Вийде смачно, але красивого малюнку на поверхні ви не побачите. Найкраще обирати тонкі сковороди з невисокими бортиками. Дуже важливо перед тим, як виливати тісто, добре розжарити посуд.

Хоча в тісто для млинців додають олію, сковороду також додатково змащують нею.

Скільки часу смажити млинці? Універсальної відповіді на це запитання ніхто дати не зможе, адже тут все залежить від багатьох факторів: плити, сковороди, товщини млинця. Коли смажите млинець з першого боку, поверхня зверху повинна стати матовою, можлива поява маленьких дірочок. Як тільки млинець підрум'янився, його можна знімати зі сковороди.

Не варто засмучуватися, якщо краї млинців виходять надто сухими. Акуратно складайте кожен новий млинець на попередній, промащуйте маслом і вони будуть пом'якшуватися.

Скільки та як правильно зберігати млинці

Не варто прибирати млинці в холодильник, адже таке зберігання негативно позначиться на їхньому смаку: вони стануть сухими та щільними. За кімнатної температури їх можна залишати на 2-3 дні (попередньо накривши харчовою плівкою).

Чи можна заморожувати млинці без начинки? Можна, але потрібно пам'ятати про один важливий нюанс: млинці злипаються. Тому заморожувати їх потрібно поштучно. Спочатку підморозьте кожен млинець на дощечці в один ряд, потім обгорніть харчовою плівкою і покладіть в контейнер.

Також млинці можна заморожувати у згорнутому вигляді. Для цього їх спочатку охолоджують, потім згортають (трубочкою, конвертиком, трикутником), кожен млинець обгортають харчовою плівкою.

Зберігати такі млинці без начинки можна півроку. За таким принципом морозять і млинці з різноманітними начинками.

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