ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Ідеальний рецепт млинців: знадобляться лише три інгредієнти

Приготувати вдалі млинці не завжди буває легко, особливо якщо робити це на око, як вчили у дитинстві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Млинці

Млинці

Для приготування млинців необхідно всього кілька інгредієнтів, а тому можна подумати, що їх приготування — дріб’язкова справа. Але багато домашніх кулінарів знають, що це не завжди так вже й просто.

Про це пише Daily Mail.

За словами експертів, для ідеального тіста на млинці знадобляться всього три інгредієнти: борошно, молоко і яйця. Також може виникнути спокуса додати в тісто олію, але експерт з механіки рідин з UCL, професор Ян Імс вважає, що цього не варто робити.

Як приготувати ідеальне тісто для млинців

Основні інгредієнти прості: борошно, яйця, молоко. За словами професора Імса, секрет приготування ідеального тіста полягає у співвідношенні інгредієнтів і методі, що використовується для змішування.

Для розрахунку пекарського співвідношення необхідно розділити кількість молока в мілілітрах на вагу борошна в грамах і помножити її на 100. Нижче пекарське співвідношення призведе до більш густого тіста, в той час, як вище співвідношення дасть більш рідке.

Професор Імс виміряв співвідношення пекарської олії та товщину млинців, щоб визначити точне співвідношення між тістом і млинцем. Його розрахунки свідчать про те, що ідеальне співвідношення пекарської олії для тонкого млинця становить 100.

Простими словами, необхідно використовувати інгредієнти в таких кількостях:

  • 200 мл молока

  • 100 г борошна

  • 1-2 яйця

  • дрібка солі

Якщо ви хочете отримати ще тонший млинець, дайте тісту відпочити протягом 10-15 хвилин після збивання. Це дасть змогу ниткам глютену «розслабитися», оскільки білкові ланцюги розплутуються, а борошно повністю гідратується, що призводить до отримання тонкого ніжного млинця.

Раніше ми писали про те, як приготувати кавові млинці. Рецепт читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie