Ідеальний рецепт млинців: знадобляться лише три інгредієнти

Млинці

Для приготування млинців необхідно всього кілька інгредієнтів, а тому можна подумати, що їх приготування — дріб’язкова справа. Але багато домашніх кулінарів знають, що це не завжди так вже й просто.

Про це пише Daily Mail.

За словами експертів, для ідеального тіста на млинці знадобляться всього три інгредієнти: борошно, молоко і яйця. Також може виникнути спокуса додати в тісто олію, але експерт з механіки рідин з UCL, професор Ян Імс вважає, що цього не варто робити.

Як приготувати ідеальне тісто для млинців

Основні інгредієнти прості: борошно, яйця, молоко. За словами професора Імса, секрет приготування ідеального тіста полягає у співвідношенні інгредієнтів і методі, що використовується для змішування.

Для розрахунку пекарського співвідношення необхідно розділити кількість молока в мілілітрах на вагу борошна в грамах і помножити її на 100. Нижче пекарське співвідношення призведе до більш густого тіста, в той час, як вище співвідношення дасть більш рідке.

Професор Імс виміряв співвідношення пекарської олії та товщину млинців, щоб визначити точне співвідношення між тістом і млинцем. Його розрахунки свідчать про те, що ідеальне співвідношення пекарської олії для тонкого млинця становить 100.

Простими словами, необхідно використовувати інгредієнти в таких кількостях:

200 мл молока

100 г борошна

1-2 яйця

дрібка солі

Якщо ви хочете отримати ще тонший млинець, дайте тісту відпочити протягом 10-15 хвилин після збивання. Це дасть змогу ниткам глютену «розслабитися», оскільки білкові ланцюги розплутуються, а борошно повністю гідратується, що призводить до отримання тонкого ніжного млинця.

