Італійська паска панеттоне: рецепт повітряного святкового десерту

Панеттоне — традиційний італійський святковий десерт, який почали готувати ще за часів Стародавнього Риму. Він відомий по всьому світі завдяки ніжній структурі тіста. Читайте в матеріалі ТСН.ua, в чому різниця між паскою і панеттоне, а також як готувати італійську випічку.

В чому різниця між паскою і панеттоне

Прообразом паски є грецький хліб артос, який випікали на Великдень ще в XII столітті. Однак його склад мало чим відрізнявся від просфорного тіста. Туди добавляли лише сіль, воду, дріжджі та борошно. А ось сучасні паски — здобна випічка. В англійській мові цей вид тіста називають ще "enriched dough", тобто "збагачене". Тепер в тісто почали додавати також цукор, яйця, вершкове масло. Одного "еталонного" рецепта паски не існує. В кожної господині існують свої традиції і секрети.

З панеттоне все цікавіше. По-перше, існує кілька версій його походження. Однак всі вони пов'язані з тим, що панеттоне випікали ще в Стародавньому Римі на Різдво (25 грудня), а не на Великдень. Для великодньої випічки частіше використовували і все ще використовують Colomba di Pasqua. Тісто для цієї випічки таке саме, що і для панеттоне, але випікається у формі голуба або хреста. В панеттоне намагаються вмістити якомого більше жирів, видаливши всю воду. Саме тому ця випічка може довго зберігатися (до кількох місяців) і має такий насичений смак та аромат.

Панеттоне: рецепт класичний

Інгредієнти (на форму для випічки діаметром 18 см, висотою 13 см):

270 г борошна;

80 г вершкового масла 82%;

2 яйця;

80 г води;

12 г дріжджів;

4 г солі;

половина чайної ложки кориці чи інших спецій за смаком;

80 г цукру;

50 г шоколадних капель;

60 г цукатів;

один білок;

20 г миндального борошна;

10 г цукрової пудри;

40 г цукру.

Рецепт панеттоне в домашніх умовах:

Спочатку готується опара. Для цього потрібно дріжджі залити теплою (але не гарячою) водою, додати 40 г борошна (від загальної кількості) і 20 г цукру. Добре перемішати і залишити на 30 хвилин за кімнатної температури, щоб опара підійшла. В чаші комбайнера з'єднати опару і борошно, перемішати. Додати по одному яйця і цукор. Потім сіль і спеції. Тісто повинне вийти м'яким і трішки липким. Невеликими шматочками додати холодне вершкове масло. Кожного разу ретельно розмішувати тісто. Замішувати на найменшій швидкості. Після того, як додасте останній шматочок масла, збивати ще приблизно 20 хвилин. Дуже важливо не перегріти тісто. Далі тісто потрібно округлити, покласти в миску, попередньо змастивши її олією. Накрити харчовою плівкою, зробити в центрі дірочку і прибрати в тепле місце (бажано, щоб температура повітря була не вище +25 градусів). Тісто повинне збільшитися в три рази (на це піде, приблизно, 7-10 годин). Робочу поверхню потрібно злегка змастити олією, викласти тісто, яке підійшло. Додати шоколадні каплі та цукати, акуратно вмішати. Викласти в форму. Накрити харчовою плівкою або рушником, поставити в тепле місце, щоб підросло (приблизно на 5 годин). Відправити в розігріту до 180 градусів духовку, відразу знизити температуру до 160 градусів і випікати 50-55 хвилин. Використовувати режим "верх-низ", без конвенції. За цей час можна приготувати глазур. Для цього з'єднати мигдальне борошно, один білок, цукор. Ретельно перемішати. На готову випічку (готовність можна перевіряти за допомогою дерев'яної шпажки) вилити глазур. Присипати цукровою пудрою.

Вага готового панеттоне за цим рецептом складає, приблизно, 710 грам.

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