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Кабачкова ікра в домашніх умовах, як з магазину: найкращі рецепти

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1686
Час на прочитання
3 хв
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Кабачкова ікра в домашніх умовах, як з магазину: найкращі рецепти

Рецерти кабачкової ікри

Найкращі рецепти кабачкової ікри в домашніх умовах

Рецепт кабачкової ікри класичний на зиму

Інгредієнти:

  • кабачок - 3 кг,
  • цибуля - 5 кг,
  • томатна паста - 250 мг,
  • олія - 200 мг,
  • цукор - 2 ст.л,
  • оцет - 2 ст. л,
  • сіль та чорний перець на смак.
кабачкова ікра на зиму / ©
кабачкова ікра на зиму

Приготування

  • Кабачки  чистимо від шкірки й нарізаємо невеликими шматочками. Пропускаємо їх через м’ясорубку.
  • Цибулю нарізаємо маленькими кубиками.
  • Розігріваємо сковорідку з рослинною олією і смажимо в ній цибульку до золотистого кольору. 
  • Підсмажену цибулю пропускаємо через м’ясорубку, додаємо до кабачкового пюре та перемішуємо. 
  • Викладаємо  все в каструлю, ставимо на маленький вогонь і тушкуємо овочі впродовж двох годин. Періодично помішуємо.
  • Додаємо томатну пасту, рослинну олію, цукор та оцет. Усе гарненько змішуємо і ставимо тушкуватися ще впродовж 30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варіння всипаємо в ікру сіль та перець, додаткові спеції за бажанням.
  • Готову ікру викладаємо у простерилізовані банки й закриваємо кришками на зиму. Або ж смакуємо закуску відразу.

Рецепт кабачкової ікри як з магазину, щоб зразу з'їсти

Для приготування потрібні:

  • кабачок  - 1 шт.,
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.,
  • морква – 1 шт.,
  • часник – 1 зубчик,
  • томатна паста – 1 ст. ложка,
  • паприка мелена – 1 ч. ложка,
  • олія - ​​1 ст. ложка
  • сіль на смак

Готуємо ікру таким чином:

  • Цибулю очистить та поріжте, посмажте на олії на середньому вогні.
  • Моркву очистить, наріжте або натріть на терці, додайте смажитись до цибулі.
  • Кабачок очистить від шкірки, натріть на терці або наріжте. Додайте смажитись в сковороду до моркви з цибулею.
  • Приправте овочі пропущеним через прес часником, паприкою та сіллю.
  • Додайте томатну пасту і налийте трохи води. Перемішайте та тушіть овочі на невеликому вогні  хвилин 20.
  • Готові овочі подрібніть блендером до однорідності.  Перед тим як їсти, поставте ікру в холодильник.

Кабачкова ікра за ДСТУ на зиму

Інгредієнти:

  • кабачок - 1 кг,
  • цукор - 1 ст л,
  • морква - 300 г,
  •  цибуля - 300 г,
  • олія - 70 мл,
  • томатна паста - 80 г,
  • 9% оцет - 1 ст.л
  • сіль - 1 ч. л,
  • чорний молотий перець - четвертина ч. л.

Приготування ікри за ДСТУ:

  • Очищену цибулю поріжте кубиками.
  • Моркву натріть на великій тертці.
  • Кабачки наріжте кубиком 1-1,5 см. В рецепті вказана чиста вага кабачків,  тому, щоб з цілих кабачків вийшов рівно 1 кг, беріть молодих – 1,2 кг або старих – 1,5 кг. 
  • Постійно помішуючи, обсмажуйте цибулю на середньому вогні до золотистості. 
  • Викладіть на сковороду до цибулі терту моркву. Помішуючи, продовжуйте готувати овочі разом 2-3 хвилини. Додайте томатну пасту і, перемішуючи, обсмажуйте ще 3 хвилини. 
  • У каструлю з товстим дном покладіть обсмажену в томаті цибулю та моркву. Додайте нарізані кабачки. Посоліть овочі, додайте цукор та чорний перець. Каструлю поставте на невеликий вогонь та накрийте кришкою. Готуйте періодично помішуючи до м'якості кабачків і зменшення загального обсягу маси приблизно на 40%. 
  • Подрібніть гарячі овочі блендером або протріть через сито. Каструлю з ікрою поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть вміст до кипіння і додайте столову ложку оцту. Ще раз перемішайте ікру та зніміть з плити. 
  • Розкладіть гарячу ікру у теплі стерилізовані банки,  закрийте герметично, поставте догори донцями, тепло укутайте і залиште так до повного остигання.

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Дата публікації
Перегляди
1686
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