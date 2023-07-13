Кабачкова ікра в домашніх умовах, як з магазину: найкращі рецепти

Найкращі рецепти кабачкової ікри в домашніх умовах
Рецепт кабачкової ікри класичний на зиму
Інгредієнти:
- кабачок - 3 кг,
- цибуля - 5 кг,
- томатна паста - 250 мг,
- олія - 200 мг,
- цукор - 2 ст.л,
- оцет - 2 ст. л,
- сіль та чорний перець на смак.
Приготування
- Кабачки чистимо від шкірки й нарізаємо невеликими шматочками. Пропускаємо їх через м’ясорубку.
- Цибулю нарізаємо маленькими кубиками.
- Розігріваємо сковорідку з рослинною олією і смажимо в ній цибульку до золотистого кольору.
- Підсмажену цибулю пропускаємо через м’ясорубку, додаємо до кабачкового пюре та перемішуємо.
- Викладаємо все в каструлю, ставимо на маленький вогонь і тушкуємо овочі впродовж двох годин. Періодично помішуємо.
- Додаємо томатну пасту, рослинну олію, цукор та оцет. Усе гарненько змішуємо і ставимо тушкуватися ще впродовж 30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення варіння всипаємо в ікру сіль та перець, додаткові спеції за бажанням.
- Готову ікру викладаємо у простерилізовані банки й закриваємо кришками на зиму. Або ж смакуємо закуску відразу.
Рецепт кабачкової ікри як з магазину, щоб зразу з'їсти
Для приготування потрібні:
- кабачок - 1 шт.,
- цибуля ріпчаста - 1 шт.,
- морква – 1 шт.,
- часник – 1 зубчик,
- томатна паста – 1 ст. ложка,
- паприка мелена – 1 ч. ложка,
- олія - 1 ст. ложка
- сіль на смак
Готуємо ікру таким чином:
- Цибулю очистить та поріжте, посмажте на олії на середньому вогні.
- Моркву очистить, наріжте або натріть на терці, додайте смажитись до цибулі.
- Кабачок очистить від шкірки, натріть на терці або наріжте. Додайте смажитись в сковороду до моркви з цибулею.
- Приправте овочі пропущеним через прес часником, паприкою та сіллю.
- Додайте томатну пасту і налийте трохи води. Перемішайте та тушіть овочі на невеликому вогні хвилин 20.
- Готові овочі подрібніть блендером до однорідності. Перед тим як їсти, поставте ікру в холодильник.
Кабачкова ікра за ДСТУ на зиму
Інгредієнти:
- кабачок - 1 кг,
- цукор - 1 ст л,
- морква - 300 г,
- цибуля - 300 г,
- олія - 70 мл,
- томатна паста - 80 г,
- 9% оцет - 1 ст.л
- сіль - 1 ч. л,
- чорний молотий перець - четвертина ч. л.
Приготування ікри за ДСТУ:
- Очищену цибулю поріжте кубиками.
- Моркву натріть на великій тертці.
- Кабачки наріжте кубиком 1-1,5 см. В рецепті вказана чиста вага кабачків, тому, щоб з цілих кабачків вийшов рівно 1 кг, беріть молодих – 1,2 кг або старих – 1,5 кг.
- Постійно помішуючи, обсмажуйте цибулю на середньому вогні до золотистості.
- Викладіть на сковороду до цибулі терту моркву. Помішуючи, продовжуйте готувати овочі разом 2-3 хвилини. Додайте томатну пасту і, перемішуючи, обсмажуйте ще 3 хвилини.
- У каструлю з товстим дном покладіть обсмажену в томаті цибулю та моркву. Додайте нарізані кабачки. Посоліть овочі, додайте цукор та чорний перець. Каструлю поставте на невеликий вогонь та накрийте кришкою. Готуйте періодично помішуючи до м'якості кабачків і зменшення загального обсягу маси приблизно на 40%.
- Подрібніть гарячі овочі блендером або протріть через сито. Каструлю з ікрою поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть вміст до кипіння і додайте столову ложку оцту. Ще раз перемішайте ікру та зніміть з плити.
- Розкладіть гарячу ікру у теплі стерилізовані банки, закрийте герметично, поставте догори донцями, тепло укутайте і залиште так до повного остигання.
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