- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 3 хв
Кімчі для серця і шлунка: що треба знати про корейську ферментовану капусту
Корейська ферментована капуста покращує травлення, допомагає контролювати вагу і знижує ризик раку товстої кишки.
Кімчі — традиційна корейська ферментована страва з овочів, багата на пробіотики, клітковину і корисна для здоров’я. Вона допомагає покращити травлення, підтримує баланс корисних бактерій у кишківнику, контролює апетит і може знизити ризик деяких хронічних захворювань, зокрема колоректального раку.
Про це пише Cleveland Clinic.
Що таке кімчі й з чого його готують
Кімчі — це ферментовані овочі з додаванням спецій і приправ, що походять з Кореї. Основні інгредієнти — пекінська капуста, корейська редька, часник, імбир, рибний соус або анчоуси, а також червоний гострий перець гочугару, який надає страві характерний колір і гостроту. Рецепти можуть різнитися, тому не завжди зустрічаються всі інгредієнти одночасно. Кімчі має кисло-гострий смак з унікальними нотками умамі.
Користь для здоров’я
Покращення здоров’я кишківника
Кімчі містить пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здорову мікрофлору шлунково-кишкового тракту. Вони сприяють кращому перетравленню їжі, підвищують імунітет і допомагають у виробленні важливих вітамінів. Регулярне вживання ферментованих продуктів, таких як кимчі, є ефективним способом підтримувати баланс корисних бактерій у кишківнику.
Регулювання травлення і боротьба із закрепами
Високий вміст клітковини, особливо завдяки капусті, допомагає нормалізувати роботу кишечника і попереджує закрепи. Клітковина підтримує перистальтику і сприяє легшому проходженню їжі через травну систему.
Контроль апетиту
Кімчі є низькокалорійним продуктом з високим вмістом клітковини, що допомагає довше залишатися ситим і контролювати відчуття голоду між прийомами їжі. Це особливо корисно для тих, хто дотримується дієти або хоче підтримувати здорову вагу.
Кімчі й профілактика хронічних хвороб
Дослідження показують, що вживання кімчі може знижувати ризик розвитку колоректального раку. Це пов’язано із пробіотиками, клітковиною і фітонутрієнтами — природними рослинними сполуками, які мають антиоксидантні властивості і допомагають захищати клітини від пошкоджень.
Крім того, кімчі сприяє покращенню здоров’я серця. Воно допомагає знизити рівень «поганого» холестерину LDL і загального холестерину, що є важливим фактором профілактики серцево-судинних захворювань. Однак слід звертати увагу на вміст солі в кімчі, адже надлишок натрію може негативно впливати на тиск і роботу серця.
Можливі побічні ефекти
Хоча кімчі вважається безпечним для більшості людей, у деяких можуть виникати побічні реакції. Через вміст клітковини і пробіотиків може спостерігатися здуття живота чи дискомфорт у животі, особливо якщо вживати продукт у великих кількостях одразу.
Також кімчі містить гістамін, який у людей з непереносимістю може викликати головний біль, алергічні реакції або нудоту. Важливо бути обережним вагітним жінкам і людям з хронічними захворюваннями, проконсультувавшись з лікарем.
Як правильно вживати кімчі
Кімчі можна їсти як самостійну страву або як гарнір до основних страв. Його додають до омлетів, смаженого рису, локшини або навіть використовують як заміну соусу в тако. Також можна приготувати кімчі вдома за рецептом з інтернету, контролюючи кількість солі й спецій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий урожай капусти в Україні стрімко дешевшає. Наразі виробники пропонують її за 13-22 грн/кг ($0,31-0,53), що на 38% нижче, ніж раніше.