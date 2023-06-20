Коли немає бажання морочитися з тістом: рецепт рулету з сиром та полуницею в лаваші

Як приготувати рулет із сиром та полуницею в лаваші.
Розповідаємо, як спекти літній рулет із сиром та полуницею нашвидкуруч, без замішування тіста.
Інгредієнти для рулету:
- два невеликі круглі листи лаваша
- сир зернистий - 300 г
- полуниця - 70 г
- цукор - 30 г
- крохмаль - 30 г
- яйце куряче - 1 шт.
- жовток курячий - 1 шт.
Приготування рулету:
- До глибокої ємності всипаємо сир, цукор, крохмаль і вбиваємо свіже куряче яйце. Розмішуємо ложкою до однорідної сирної маси.
- Помиту, висушену полуницю нарізаємо пластинами.
- Кладемо круглі лаваші поруч один з одним, злегка навхрест. Наносимо по всій поверхні сирну масу завтовшки в один сантиметр. По краях залишаємо місце, десь по 1-1,5 см, щоб під час випікання сирна маса, яка трохи збільшиться в розмірах, не вилізла з рулету.
- Зверху на сирну масу викладаємо пластини полуниці.
- Загортаємо лаваш із сиром у щільний рулет.
- Жовток відокремлюємо від білка і змащуємо ним рулет.
- Щоб рулет не розгорнувся, можна покласти його до імпровізованої форми з фольги в один шар.
- Випікати рулет із лаваша з полуницею та сиром потрібно за 180 °C протягом 30 хвилин.
- Готовому рулету треба дати трохи охолонути, після чого відокремити його від фольги та нарізати на шматочки.
- Рулет можна присипати цукровою пудрою, полити солодким соусом, згущеним молоком.
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