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Коли немає бажання морочитися з тістом: рецепт рулету з сиром та полуницею в лаваші

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1495
Час на прочитання
2 хв
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Коли немає бажання морочитися з тістом: рецепт рулету з сиром та полуницею в лаваші

Рулет із полуницею, сиром та лавашем

Як приготувати рулет із сиром та полуницею в лаваші.

Розповідаємо, як спекти літній рулет із сиром та полуницею нашвидкуруч, без замішування тіста.

Інгредієнти для рулету:

  • два невеликі круглі листи лаваша
  • сир зернистий - 300 г
  • полуниця - 70 г
  • цукор - 30 г
  • крохмаль - 30 г
  • яйце куряче - 1 шт.
  • жовток курячий - 1 шт.

Приготування рулету:

  • До глибокої ємності всипаємо сир, цукор, крохмаль і вбиваємо свіже куряче яйце. Розмішуємо ложкою до однорідної сирної маси.
  • Помиту, висушену полуницю нарізаємо пластинами.
  • Кладемо круглі лаваші поруч один з одним, злегка навхрест. Наносимо по всій поверхні сирну масу завтовшки в один сантиметр. По краях залишаємо місце, десь по 1-1,5 см, щоб під час випікання сирна маса, яка трохи збільшиться в розмірах, не вилізла з рулету.
  • Зверху на сирну масу викладаємо пластини полуниці.
  • Загортаємо лаваш із сиром у щільний рулет.
  • Жовток відокремлюємо від білка і змащуємо ним рулет.
  • Щоб рулет не розгорнувся, можна покласти його до імпровізованої форми з фольги в один шар.
  • Випікати рулет із лаваша з полуницею та сиром потрібно за 180 °C протягом 30 хвилин.
  • Готовому рулету треба дати трохи охолонути, після чого відокремити його від фольги та нарізати на шматочки.
  • Рулет можна присипати цукровою пудрою, полити солодким соусом, згущеним молоком.

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Дата публікації
Перегляди
1495
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