Коли квасити капусту у листопаді 2026 року: сприятливі і несприятливі дні за місячним календарем

Коли квасити капусту

Реклама

Квашена капуста — це не лише улюблена традиційна страва, а й справжнє джерело вітамінів у холодну пору року. Проте кожна досвідчена господиня знає, що для ідеального результату недостатньо обрати правильний сорт та дотриматися рецептури. Здавна під час засолювання орієнтувалися на місячний календар, адже активність молочнокислих бактерій та процес бродіння безпосередньо залежать від фаз Місяця.

Чому фази Місяця впливають на квашення

Традиційно вважається, що найсприятливішим періодом для заквашування, соління та консервації є фаза зростаючого Місяця. У цей час соки та життєва енергія рослин рухаються вгору, що забезпечує активне та стабільне бродіння. Завдяки цьому готова капуста виходить міцною, гарно тримає структуру та залишається неймовірно хрусткою.

Реклама

Натомість дні Повні, Молодика та період спадного Місяця вважаються невдалими, у такий час овочі можуть стати м’якими, втратити хрускіт або занадто швидко перекиснути.

Реклама

Сприятливі дні для квашення у листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року Молодик випадає на 9-те число, після чого починається фаза зростаючого Місяця, яка триває до 23-го числа. Це і є найкращий і найпродуктивніший період для приготування запасів на зиму.

Найбільш вдалі дати для засолювання та квашення поділяють на кілька періодів:

10–12 листопада — початок періоду зростання Місяця, оптимальний баланс цукру в листі капусти, коли процес бродіння починається м’яко та правильно.

13–17 листопада — середина активної фази, період найінтенсивнішого природного соковиділення. Заготівлі, зроблені в ці дні, виходять надзвичайно соковитими.

19–23 листопада — дні незадовго до Повні, які чудово підходять для закладання хрусткої та міцної закуски.

Особливо господині полюбляли вибирати дні, коли Місяць перебуває у знаках Овна, Тельця або Козорога — вважалося, що тоді капуста виходить міцною та хрумкою.

Також традиційно звертали увагу на дні тижня, найуспішнішими, за народними прикметами, для соління вважаються «чоловічі» дні — понеділок, вівторок і особливо четвер. Вважається, що заквашена в четвер капуста стоїть найдовше і не втрачає смакових якостей.

Реклама

Несприятливі дні для соління капусти: коли краще відкласти роботу

Уникайте приготування квашеної капусти в дні енергетичної нестабільності, коли Місяць перебуває у критичних фазах:

9 листопада (Молодик) — а також доба до і доба після нього. У цей час овочі стають млявими, а процес бродіння може дати збій.

24 листопада (Повня) — а також сусідні дні. У період повного місяця капуста часто виходить надто киською або втрачає щільність текстури.

Дні спадного Місяця (зокрема кінець місяця з 26 по 30 число) — у цей час соки йдуть у коріння, тому листя менш придатне для якісної ферментації.

Золоті правила хрусткої та соковитої капусти

Окрім орієнтації на календарні чи народні дати, бездоганний результат на столі залежить виключно від дотримання перевіреної кулінарної технології та простих, але життєво важливих правил:

Для засолювання та тривалого зберігання взимку категорично не підходить молода чи пухка капуста. Необхідно обирати виключно пізні сорти білокачанної капусти. Добрі голівки мають бути важкими, щільними на дотик, із білими та насиченими вологою листками.

Класична та перевірена пропорція становить приблизно 20 грамів звичайної кам’яної солі (обов’язково без будь-яких добавок) на кожен кілограм уже нашаткованої капусти. Використання йодованої солі суворо заборонено, оскільки йод хімічно руйнує текстуру і робить готову капусту м’якою та неприємною на смак.

Змішуючи капусту з сіллю під час підготовки, досвідчені господині радять ні в якому разі не перетирати її занадто сильно чи агресивно. Достатньо лише легко, делікатно пом’яти її руками, щоб овоч почав виділяти власний сік, але зберіг свою природну пружність.

Нашатковану масу щільно трамбують у чисту посудину (скляну банку, емальовану каструлю чи бочечку) і обов’язково встановлюють зверху гніт, аби овочі постійно залишалися повністю покритими виділеним розсолом. Перші кілька днів ємність тримають у приміщенні за комфортної кімнатної температури приблизно 18–22 °C, уважно контролюючи процес бродіння та видаляючи зайві гази. Щойно капуста досягне бажаного рівня кислинки, її виносять на зберігання в холодильник чи інше прохолодне місце.

Новини партнерів