Пікантні та ароматні закрутки з баклажанів за мотивами азійської кухні

Баклажани – дуже популярні не тільки в Україні, а й в азійській кухні. Пропонуємо 4 оригінальні рецепти консервації на зиму – пікантні, ароматні, гострі або ніжні… це точно варто спробувати

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Сезон консервації в Україні в самому розпалі.

Сайт ТСН і бренд «Олейна» у спільному спецпроекті «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка підготували для вас підбірку рецептів консервованих баклажанів. У цій підбірці ви знайдете чотири рецепти, які здивують вас своєю оригінальністю, а в зимовий період - смаком.

БАКЛАЖАНИ "ЙЕЛЛОУ СПЕШЛ" У РОЗМАРИНОВОМУ МАРИНАДІ

Ця чудова закуска прекрасно поєднується з міцними напоями, м’ясом та іншими стравами. Ідеально підходить як до святкового столу, так і для повсякденного обіду. Якщо хочеться чогось пікантного, можна відкрити баночку і просто насолоджуватися.

Інгредієнти

баклажани — 800 г;

олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 30 мл;

— 30 мл; перець чилі — 10 г без насіння;

сіль — 15 г;

цукор — 60 г;

оцет яблучний 6% — 50 мл;

розмарин сухий — 4 г;

лаврове листя — 2 шт.;

часник — 10 г;

гвоздика — 2 шт.

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Наріжте баклажани кубиками. Проваріть їх у киплячій воді протягом 5 хвилин. Вийміть баклажани та викладіть їх у стерилізовані банки, в котрі попередньо виклали спеції: розмарин, лаврове листя, часник та гвоздику, перець чилі. З тієї самої води, де варилися баклажани, приготуйте маринад: додайте сіль, цукор, оцет та олію «Олейна» з Травами (перець чілі, базилік, томат). Прокип’ятіть маринад протягом 2-3 хвилин. Залийте баклажани гарячим маринадом. Закрийте банки стерильними кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!

ІКРА З БАКЛАЖАНІВ "КРЕМ СПАЙСІ"

Пікантна закуска з легким гострим смаком. Ідеально підходить як намазка на багет, заправка для макаронів чи рису або ж як окрема закуска до святкового столу. Чудово поєднується із запеченими овочами та м'ясом, додаючи стравам особливого аромату і смаку.

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг;

олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;

— 50 мл; морква – 150 г;

цибуля – 150 г;

болгарський перець – 100 г;

перець чилі без насіння — 20 г;

сіль — 10 г;

цукор — 20 г;

оцет яблучний 6% — 20 мл;

зіра — 2 г;

коріандр мелений — 4 г;

часник — 20 г.

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Наріжте моркву, цибулю та болгарський перець середніми кубиками. Обсмажте їх на сковорідці до золотистого кольору на олії «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат). Додайте очищені від шкірки та нарізані кубиками баклажани. Продовжуйте обсмажувати. Долийте трохи води та тушкуйте овочі до м’якості. Коли вода випарується, додайте сіль, цукор, оцет, зіру, мелений коріандр та подрібнений часник. Перебийте суміш блендером до однорідної кремової консистенції. Поставте крем-масу на вогонь і тушкуйте ще трохи, щоб випарувати зайву рідину. Консистенція повинна бути густою, заготовка почне “булькати”. Додайте «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат), добре перемішайте. Викладіть готову гарячу крем-масу в стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!

БАКЛАЖАНИ В МАРИНАДІ "ХОЙСІН"

Хойсін – це ароматний та пряний соус, який широко використовується в китайській кухні, особливо для страв із м’яса та птиці. Цей рецепт баклажанів стане універсальним доповненням до м’яса, рису, макаронів, бобових, картоплі, а також чудово смакуватиме з ляпанцями, пітою або просто на хлібі.

Інгредієнти:

баклажани — 1 кг;

олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;

— 50 мл; перець болгарський — 200 г;

часник — 10 г;

соус хойсін — 50 мл;

сіль — 5 г;

оцет яблучний 5% — 30 мл;

цукор — 30 г;

коріандр 4 г;

мед — 4 г;

вода — 200 мл;

соєвий соус — 30 мл.

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Наріжте баклажани та болгарський перець кубиками. Обсмажте овочі на олії «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник, сіль, оцет, цукор, мелений коріандр та соєвий соус. Долийте трохи води та тушкуйте овочі, поки вони стануть м’якими. Коли волога випарується, додайте соус хойсін і добре перемішайте. Продовжуйте тушкувати, поки зайва рідина не випарується. Викладіть готову гарячу суміш у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!

БАКЛАЖАНИ В ІМБИРНО-ЧАСНИКОВОМУ ПРЯНОМУ МАРИНАДІ

Тепла осіння закуска з пікантним смаком, що чудово доповнює будь-яку страву, особливо біле м'ясо. Ідеально пасує до макаронів або локшини, надаючи їм вишуканого азійського акценту. Прекрасно поєднується з білим вином, роблячи страву ще більш особливою.

Інгредієнти:

баклажани — 800 г;

перець болгарський — 200 г;

томати жовті — 200 г;

оцет яблучний 6% — 40 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 10 г;

олія «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік) ;

; корінь імбиру — 15 г;

часник — 15 г.

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Наріжте баклажани брусочками та проваріть у киплячій воді протягом 5–7 хвилин. Вийміть баклажани та викладіть їх у стерилізовані банки та прикрийте стерилізованими кришками. Воду від баклажанів залиште, вона нам ще знадобиться. Окремо обсмажте болгарський перець та жовті томати на олії «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік). Перебийте обсмажені овочі блендером до однорідної маси. Додайте отриману овочеву суміш у воду, в якій варилися баклажани. Додайте оцет, сіль, цукор, імбир та подрібнений часник. Зваріть маринад. Іще раз перебийте маринад блендером до однорідної консистенції та варіть, поки він не стане густішим. Залийте баклажани маринадом і закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!