Пікантні та ароматні закрутки з баклажанів за мотивами азійської кухні

Баклажани – дуже популярні не тільки в Україні, а й в азійській кухні. Пропонуємо 4 оригінальні рецепти консервації на зиму – пікантні, ароматні, гострі або ніжні… це точно варто спробувати
Сезон консервації в Україні в самому розпалі.
Сайт ТСН і бренд «Олейна» у спільному спецпроекті «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка підготували для вас підбірку рецептів консервованих баклажанів. У цій підбірці ви знайдете чотири рецепти, які здивують вас своєю оригінальністю, а в зимовий період - смаком.
- БАКЛАЖАНИ "ЙЕЛЛОУ СПЕШЛ" У РОЗМАРИНОВОМУ МАРИНАДІ
Ця чудова закуска прекрасно поєднується з міцними напоями, м’ясом та іншими стравами. Ідеально підходить як до святкового столу, так і для повсякденного обіду. Якщо хочеться чогось пікантного, можна відкрити баночку і просто насолоджуватися.
Інгредієнти
- баклажани — 800 г;
- олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 30 мл;
- перець чилі — 10 г без насіння;
- сіль — 15 г;
- цукор — 60 г;
- оцет яблучний 6% — 50 мл;
- розмарин сухий — 4 г;
- лаврове листя — 2 шт.;
- часник — 10 г;
- гвоздика — 2 шт.
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Наріжте баклажани кубиками.
- Проваріть їх у киплячій воді протягом 5 хвилин.
- Вийміть баклажани та викладіть їх у стерилізовані банки, в котрі попередньо виклали спеції: розмарин, лаврове листя, часник та гвоздику, перець чилі.
- З тієї самої води, де варилися баклажани, приготуйте маринад: додайте сіль, цукор, оцет та олію «Олейна» з Травами (перець чілі, базилік, томат).
- Прокип’ятіть маринад протягом 2-3 хвилин.
- Залийте баклажани гарячим маринадом.
- Закрийте банки стерильними кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.
Смачного!
- ІКРА З БАКЛАЖАНІВ "КРЕМ СПАЙСІ"
Пікантна закуска з легким гострим смаком. Ідеально підходить як намазка на багет, заправка для макаронів чи рису або ж як окрема закуска до святкового столу. Чудово поєднується із запеченими овочами та м'ясом, додаючи стравам особливого аромату і смаку.
Інгредієнти:
- баклажани – 1 кг;
- олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;
- морква – 150 г;
- цибуля – 150 г;
- болгарський перець – 100 г;
- перець чилі без насіння — 20 г;
- сіль — 10 г;
- цукор — 20 г;
- оцет яблучний 6% — 20 мл;
- зіра — 2 г;
- коріандр мелений — 4 г;
- часник — 20 г.
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Наріжте моркву, цибулю та болгарський перець середніми кубиками.
- Обсмажте їх на сковорідці до золотистого кольору на олії «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат).
- Додайте очищені від шкірки та нарізані кубиками баклажани. Продовжуйте обсмажувати.
- Долийте трохи води та тушкуйте овочі до м’якості.
- Коли вода випарується, додайте сіль, цукор, оцет, зіру, мелений коріандр та подрібнений часник.
- Перебийте суміш блендером до однорідної кремової консистенції.
- Поставте крем-масу на вогонь і тушкуйте ще трохи, щоб випарувати зайву рідину. Консистенція повинна бути густою, заготовка почне “булькати”.
- Додайте «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат), добре перемішайте.
- Викладіть готову гарячу крем-масу в стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.
Смачного!
- БАКЛАЖАНИ В МАРИНАДІ "ХОЙСІН"
Хойсін – це ароматний та пряний соус, який широко використовується в китайській кухні, особливо для страв із м’яса та птиці. Цей рецепт баклажанів стане універсальним доповненням до м’яса, рису, макаронів, бобових, картоплі, а також чудово смакуватиме з ляпанцями, пітою або просто на хлібі.
Інгредієнти:
- баклажани — 1 кг;
- олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;
- перець болгарський — 200 г;
- часник — 10 г;
- соус хойсін — 50 мл;
- сіль — 5 г;
- оцет яблучний 5% — 30 мл;
- цукор — 30 г;
- коріандр 4 г;
- мед — 4 г;
- вода — 200 мл;
- соєвий соус — 30 мл.
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Наріжте баклажани та болгарський перець кубиками.
- Обсмажте овочі на олії «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) до золотистого кольору.
- Додайте подрібнений часник, сіль, оцет, цукор, мелений коріандр та соєвий соус.
- Долийте трохи води та тушкуйте овочі, поки вони стануть м’якими.
- Коли волога випарується, додайте соус хойсін і добре перемішайте.
- Продовжуйте тушкувати, поки зайва рідина не випарується.
- Викладіть готову гарячу суміш у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.
Смачного!
- БАКЛАЖАНИ В ІМБИРНО-ЧАСНИКОВОМУ ПРЯНОМУ МАРИНАДІ
Тепла осіння закуска з пікантним смаком, що чудово доповнює будь-яку страву, особливо біле м'ясо. Ідеально пасує до макаронів або локшини, надаючи їм вишуканого азійського акценту. Прекрасно поєднується з білим вином, роблячи страву ще більш особливою.
Інгредієнти:
- баклажани — 800 г;
- перець болгарський — 200 г;
- томати жовті — 200 г;
- оцет яблучний 6% — 40 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 10 г;
- олія «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік);
- корінь імбиру — 15 г;
- часник — 15 г.
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Наріжте баклажани брусочками та проваріть у киплячій воді протягом 5–7 хвилин.
- Вийміть баклажани та викладіть їх у стерилізовані банки та прикрийте стерилізованими кришками. Воду від баклажанів залиште, вона нам ще знадобиться.
- Окремо обсмажте болгарський перець та жовті томати на олії «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік).
- Перебийте обсмажені овочі блендером до однорідної маси.
- Додайте отриману овочеву суміш у воду, в якій варилися баклажани.
- Додайте оцет, сіль, цукор, імбир та подрібнений часник. Зваріть маринад.
- Іще раз перебийте маринад блендером до однорідної консистенції та варіть, поки він не стане густішим.
- Залийте баклажани маринадом і закрийте банки стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.
Смачного!