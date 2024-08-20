Баклажани по-корейськи на зиму: рецепт від шеф-кухара

Баклажани по-корейськи — це класична закуска, яка підійде до м'яса, риби, овочів. Баклажани тут насичуються різноманітними смаками часнику, чилі, коріандру, отримуючи пікантний, не повторний смак. Розповідаємо про тонкощі приготування баклажанів по-корейськи від Євгена Клопотенка

Як приготувати баклажани по-корейськи на зиму

Інгредієнти для пікантної закуски:

баклажани - 4 середні,

сіль - 2 ст.л,

морква - 4 середні,

перець чилі - 2 шт,

червона цибулина - 2 шт,

часник - 2 головки,

цукор - 4 ст.л,

оцет - 100 мл,

олія - 200 мл,

насіння коріандру - 2 ч. л.

Із цієї кількості інгредієнтів у вас вийде 2 літрові або 4 півлітрові банки закуски.

Рецепт приготування баклажанів по-корейськи

Помийте баклажани, наріжте брусочками. Присипте порізані баклажани сіллю, перемішайте та лишіть на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, відіжміть баклажани.

Натріть моркву на спеціальній терці для корейської моркви. Цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте моркву з цибулею на глибокій пательні з 200 мл олії впродовж 5 хвилин.

Додайте баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте 10 хвилин. В цей час поставте банки стерилізуватися.

Розріжте перці чилі навпіл, подрібніть головки часнику. Додайте на пательню чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте.

Розкладіть баклажани по стерилізованих банках, закрутіть стерилізованими кришками, переверніть доки вони не остигнуть.

Читайте також: