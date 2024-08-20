Категорія
Консервація і варення
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Баклажани по-корейськи на зиму: рецепт від шеф-кухара

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Баклажани по-корейськи на зиму: рецепт від шеф-кухара

Баклажани по-корейськи

Рецепт приготування баклажанів по-корейськи

Баклажани по-корейськи — це класична закуска, яка підійде до м'яса, риби, овочів. Баклажани тут насичуються різноманітними смаками часнику, чилі, коріандру, отримуючи пікантний, не повторний смак. Розповідаємо про тонкощі приготування баклажанів по-корейськи від Євгена Клопотенка

Як приготувати баклажани по-корейськи на зиму

Інгредієнти для пікантної закуски:

  • баклажани - 4 середні,
  • сіль - 2 ст.л,
  • морква - 4 середні,
  • перець чилі - 2 шт,
  • червона цибулина - 2 шт,
  • часник - 2 головки,
  • цукор - 4 ст.л,
  • оцет - 100 мл,
  • олія - 200 мл,
  • насіння коріандру - 2 ч. л.

Із цієї кількості інгредієнтів у вас вийде 2 літрові або 4 півлітрові банки закуски. 

Рецепт приготування баклажанів по-корейськи

  • Помийте баклажани, наріжте брусочками. Присипте порізані баклажани сіллю, перемішайте та лишіть на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, відіжміть баклажани.
  • Натріть моркву на спеціальній терці для корейської моркви. Цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте моркву з цибулею на глибокій пательні з 200 мл олії впродовж 5 хвилин.
  • Додайте  баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте 10 хвилин. В цей час поставте банки стерилізуватися.
  • Розріжте  перці чилі навпіл, подрібніть головки часнику. Додайте на пательню чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте.
  • Розкладіть баклажани по стерилізованих банках, закрутіть стерилізованими кришками, переверніть доки вони не остигнуть.

Читайте також:

 

Наступна публікація