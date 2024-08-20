Баклажани по-корейськи на зиму: рецепт від шеф-кухара

Рецепт приготування баклажанів по-корейськи
Баклажани по-корейськи — це класична закуска, яка підійде до м'яса, риби, овочів. Баклажани тут насичуються різноманітними смаками часнику, чилі, коріандру, отримуючи пікантний, не повторний смак. Розповідаємо про тонкощі приготування баклажанів по-корейськи від Євгена Клопотенка
Як приготувати баклажани по-корейськи на зиму
Інгредієнти для пікантної закуски:
- баклажани - 4 середні,
- сіль - 2 ст.л,
- морква - 4 середні,
- перець чилі - 2 шт,
- червона цибулина - 2 шт,
- часник - 2 головки,
- цукор - 4 ст.л,
- оцет - 100 мл,
- олія - 200 мл,
- насіння коріандру - 2 ч. л.
Із цієї кількості інгредієнтів у вас вийде 2 літрові або 4 півлітрові банки закуски.
Рецепт приготування баклажанів по-корейськи
- Помийте баклажани, наріжте брусочками. Присипте порізані баклажани сіллю, перемішайте та лишіть на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, відіжміть баклажани.
- Натріть моркву на спеціальній терці для корейської моркви. Цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте моркву з цибулею на глибокій пательні з 200 мл олії впродовж 5 хвилин.
- Додайте баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте 10 хвилин. В цей час поставте банки стерилізуватися.
- Розріжте перці чилі навпіл, подрібніть головки часнику. Додайте на пательню чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте.
- Розкладіть баклажани по стерилізованих банках, закрутіть стерилізованими кришками, переверніть доки вони не остигнуть.
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