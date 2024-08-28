Баклажани з квасолею на зиму: простий та смачний рецепт закуски

Всі просять цей салат з баклажанів і квасолі.
Баклажанів з квасолею на зиму можна приготувати дуже багато. Ця закуска чудово зберігається в шафі, а баночка консервації врятує в будь-яких випадках — це і салат, і закуска, і навіть гарнір, якщо розігріти. І найголовніше — це дуже смачно.
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг
- квасоля — 500 г
- помідори — 1 кг
- часник — 2 головки
- перець солодкий — 500 г
- морква — 500 г
- цибуля — 500 г
- олія оливкова — 200 мл
- цукор — 7,5 ст. л.
- сіль — 2 ст. л.
- оцет — 4 ст. л.
Як приготувати салат з квасолі та баклажанів на зиму
- Замочуємо квасолю на ніч. Відварюємо орієнтовно 30 хвилин.
- Готуємо баклажани — миємо, нарізаємо та кладемо в холодну воду з сіллю на пів години.
- Цибулю, моркву і перець шинкуємо будь-яким способом. З помідорів видаляємо шкірку, нарізаємо. Часник дрібно ріжемо або давимо пресом для часнику.
- Помідори перекладаємо до місткості, ставимо на плиту. Після закипання вливаємо олію, солимо, додаємо цукор та нашинковані моркву, перець і цибулю. Баклажани після того, як злили воду, також додаємо в місткість. Варимо на середньому вогні щонайменше 30 хвилин, потім закладаємо квасолю і тушкуємо ще 15 хвилин.
- Після цього закладаємо все до простерилізованих банок і закручуємо.
- Перевертаємо банки догори дном, накриваємо ковдрою або рушником до повного охолодження. Після цього прибираємо в темне місце.
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