Баклажани з квасолею на зиму: простий та смачний рецепт закуски

Баклажанів з квасолею на зиму можна приготувати дуже багато. Ця закуска чудово зберігається в шафі, а баночка консервації врятує в будь-яких випадках — це і салат, і закуска, і навіть гарнір, якщо розігріти. І найголовніше — це дуже смачно.

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг

квасоля — 500 г

помідори — 1 кг

часник — 2 головки

перець солодкий — 500 г

морква — 500 г

цибуля — 500 г

олія оливкова — 200 мл

цукор — 7,5 ст. л.

сіль — 2 ст. л.

оцет — 4 ст. л.

Як приготувати салат з квасолі та баклажанів на зиму

Замочуємо квасолю на ніч. Відварюємо орієнтовно 30 хвилин.

Готуємо баклажани — миємо, нарізаємо та кладемо в холодну воду з сіллю на пів години.

Цибулю, моркву і перець шинкуємо будь-яким способом. З помідорів видаляємо шкірку, нарізаємо. Часник дрібно ріжемо або давимо пресом для часнику.

Помідори перекладаємо до місткості, ставимо на плиту. Після закипання вливаємо олію, солимо, додаємо цукор та нашинковані моркву, перець і цибулю. Баклажани після того, як злили воду, також додаємо в місткість. Варимо на середньому вогні щонайменше 30 хвилин, потім закладаємо квасолю і тушкуємо ще 15 хвилин.

Після цього закладаємо все до простерилізованих банок і закручуємо.

Перевертаємо банки догори дном, накриваємо ковдрою або рушником до повного охолодження. Після цього прибираємо в темне місце.

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