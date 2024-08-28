Категорія
Консервація і варення
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Баклажани з квасолею на зиму: простий та смачний рецепт закуски

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
77 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
273
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Баклажани з квасолею на зиму: простий та смачний рецепт закуски

Баклажани з квасолею

Всі просять цей салат з баклажанів і квасолі.

Баклажанів з квасолею на зиму можна приготувати дуже багато. Ця закуска чудово зберігається в шафі, а баночка консервації врятує в будь-яких випадках — це і салат, і закуска, і навіть гарнір, якщо розігріти. І найголовніше — це дуже смачно.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 кг
  • квасоля — 500 г
  • помідори — 1 кг
  • часник — 2 головки
  • перець солодкий — 500 г
  • морква — 500 г
  • цибуля — 500 г
  • олія оливкова — 200 мл
  • цукор — 7,5 ст. л.
  • сіль — 2 ст. л.
  • оцет — 4 ст. л.

Як приготувати салат з квасолі та баклажанів на зиму

  • Замочуємо квасолю на ніч. Відварюємо орієнтовно 30 хвилин.
  • Готуємо баклажани — миємо, нарізаємо та кладемо в холодну воду з сіллю на пів години.
  • Цибулю, моркву і перець шинкуємо будь-яким способом. З помідорів видаляємо шкірку, нарізаємо. Часник дрібно ріжемо або давимо пресом для часнику.
  • Помідори перекладаємо до місткості, ставимо на плиту. Після закипання вливаємо олію, солимо, додаємо цукор та нашинковані моркву, перець і цибулю. Баклажани після того, як злили воду, також додаємо в місткість. Варимо на середньому вогні щонайменше 30 хвилин, потім закладаємо квасолю і тушкуємо ще 15 хвилин.
  • Після цього закладаємо все до простерилізованих банок і закручуємо.
  • Перевертаємо банки догори дном, накриваємо ковдрою або рушником до повного охолодження. Після цього прибираємо в темне місце.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація