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- Консервація і варення
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Домашні консервовані помідори: перевірений рецепт на трилітрову банку
Рецепт маринованих помідорів з морквою та цибулею на зиму
Консервація овочів на зиму є давньою кулінарною традицією, яка дозволяє зберегти смак літа для холодних днів. Особливою популярністю користуються мариновані помідори, адже вони виходять кисло-солодкими та чудово доповнюють будь-який гарнір чи м’ясну страву. Простий та надійний спосіб приготування таких томатів не потребує складних інгредієнтів чи стерилізації самої банки у киплячій воді.
Необхідні інгредієнти на одну трилітрову банку
Помідори — скільки поміститься в ємність
Морква — 1 середня штука
Цибуля — 1 головка
Цукор — 5 столових ложок
Сіль — 1 столова ложка
Кислота (лимонна чи оцтова за смаком) — 1 чайна ложка
Лавровий лист — 2-3 штуки
Перець чорний горошком — 5-10 штук
Покроковий процес приготування
Підготуйте овочі. Помідори ретельно помийте у холодній воді. Моркву очистьте від шкірки та наріжте кружальцями або шматочками, а цибулю звільніть від лушпиння.
Викладіть на дно чистої трилітрової банки спеції та овочі. Додайте лавровий лист, перець горошком, шматочки моркви та цибулі, а потім щільно заповніть банку підготовленими помідорами.
Зробіть першу заливку. Залийте овочі в баці окропом, прикрийте зверху чистим рушничком і дайте постояти протягом двадцяти — тридцяти хвилин.
Приготуйте маринад. Обережно злийте воду з банки назад у каструлю. Додайте туди цукор, сіль та лимонну або оцтову кислоту згідно з пропорціями. Доведіть цю рідину до кипіння.
Закатайте консервацію. Залийте киплячим маринадом помідори в банці та герметично закрийте кришкою за допомогою ключа для консервації.
Залиште для поступового охолодження. Переверніть банку догори дном, гарно укутайте її теплим рушником чи пледом і залиште у такому вигляді на добу.