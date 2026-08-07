Домашні консервовані помідори: перевірений рецепт на трилітрову банку

Консервація овочів на зиму є давньою кулінарною традицією, яка дозволяє зберегти смак літа для холодних днів. Особливою популярністю користуються мариновані помідори, адже вони виходять кисло-солодкими та чудово доповнюють будь-який гарнір чи м’ясну страву. Простий та надійний спосіб приготування таких томатів не потребує складних інгредієнтів чи стерилізації самої банки у киплячій воді.

Кислота (лимонна чи оцтова за смаком) — 1 чайна ложка

Помідори — скільки поміститься в ємність

Підготуйте овочі. Помідори ретельно помийте у холодній воді. Моркву очистьте від шкірки та наріжте кружальцями або шматочками, а цибулю звільніть від лушпиння.

Викладіть на дно чистої трилітрової банки спеції та овочі. Додайте лавровий лист, перець горошком, шматочки моркви та цибулі, а потім щільно заповніть банку підготовленими помідорами.

Зробіть першу заливку. Залийте овочі в баці окропом, прикрийте зверху чистим рушничком і дайте постояти протягом двадцяти — тридцяти хвилин.

Приготуйте маринад. Обережно злийте воду з банки назад у каструлю. Додайте туди цукор, сіль та лимонну або оцтову кислоту згідно з пропорціями. Доведіть цю рідину до кипіння.

Закатайте консервацію. Залийте киплячим маринадом помідори в банці та герметично закрийте кришкою за допомогою ключа для консервації.