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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
3452
Час на прочитання
2 хв

Домашні консервовані помідори: перевірений рецепт на трилітрову банку

Рецепт маринованих помідорів з морквою та цибулею на зиму

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
21 ккал
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Мариновані помідори

Мариновані помідори

Консервація овочів на зиму є давньою кулінарною традицією, яка дозволяє зберегти смак літа для холодних днів. Особливою популярністю користуються мариновані помідори, адже вони виходять кисло-солодкими та чудово доповнюють будь-який гарнір чи м’ясну страву. Простий та надійний спосіб приготування таких томатів не потребує складних інгредієнтів чи стерилізації самої банки у киплячій воді.

Необхідні інгредієнти на одну трилітрову банку

  • Помідори — скільки поміститься в ємність

  • Морква — 1 середня штука

  • Цибуля — 1 головка

  • Цукор — 5 столових ложок

  • Сіль — 1 столова ложка

  • Кислота (лимонна чи оцтова за смаком) — 1 чайна ложка

  • Лавровий лист — 2-3 штуки

  • Перець чорний горошком — 5-10 штук

Покроковий процес приготування

  1. Підготуйте овочі. Помідори ретельно помийте у холодній воді. Моркву очистьте від шкірки та наріжте кружальцями або шматочками, а цибулю звільніть від лушпиння.

  2. Викладіть на дно чистої трилітрової банки спеції та овочі. Додайте лавровий лист, перець горошком, шматочки моркви та цибулі, а потім щільно заповніть банку підготовленими помідорами.

  3. Зробіть першу заливку. Залийте овочі в баці окропом, прикрийте зверху чистим рушничком і дайте постояти протягом двадцяти — тридцяти хвилин.

  4. Приготуйте маринад. Обережно злийте воду з банки назад у каструлю. Додайте туди цукор, сіль та лимонну або оцтову кислоту згідно з пропорціями. Доведіть цю рідину до кипіння.

  5. Закатайте консервацію. Залийте киплячим маринадом помідори в банці та герметично закрийте кришкою за допомогою ключа для консервації.

  6. Залиште для поступового охолодження. Переверніть банку догори дном, гарно укутайте її теплим рушником чи пледом і залиште у такому вигляді на добу.

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