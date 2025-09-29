Домашні квашені яблука: простий рецепт перевірений часом на 3-літрову банку

Рецепт квашених яблук// фото: https://www.youtube.com/@kulinarny_vytivky

Квашені яблука — це чудовий і нетрадиційний спосіб консервації, який легко замінить звичні заготівлі. Приготовані таким чином яблука зберігають приємну солодкість свіжих плодів і набувають цікавого, пряного аромату. Пропонуємо простий, смачний рецепт квашених яблук, щою урізноманітнити ваше зимове меню та здивувати родину оригінальною стравою.

Рецепт квашених яблук у 3-літровій банці

Інгредієнти

Яблука — 1,5 кг (підійдуть цілі плоди, особливо добре себе зарекомендував сорт Голден).

Вода — 1,5 л.

Сіль — 1 столова ложка (приблизно 30г).

Цукор — 3 столові ложки (приблизно 100г).

Покроковий процес приготування

Підготовка маринаду. У каструлі змішайте воду з сіллю та цукром. Перемішуйте до повного розчинення кристалів.

Ретельно помийте яблука. Складіть їх цілими плодами у чисту 3-літрову банку.

Залийте яблука підготовленим холодним маринадом.

Накрийте банку звичайною кришкою (не закочуйте герметично) і поставте її на тарілку (це потрібно на випадок, якщо рідина під час квашення почне витікати). Залиште банку кваситися при кімнатній температурі.

Тривалість квашення залежить від сорту. Наприклад, сорт Голден буде готовий до вживання приблизно через тиждень перебування в теплі. Після цього етапу банку слід перемістити в прохолодне місце ще на 3–4 тижні для остаточного дозрівання.

Таким чином, ви отримуєте смачну та корисну заготівлю, яка стане чудовим доповненням до зимових страв.

Чому варто додати квашені яблука до раціону

Квашені яблука — це справжній суперфуд, користь якого базується на процесі ферментації. Як і інші квашені продукти, вони є чудовим джерелом пробіотиків — корисних бактерій, які підтримують здоров’я кишківника та зміцнюють імунну систему. Регулярне споживання таких продуктів сприяє кращому травленню, допомагає засвоювати поживні речовини та відновлювати мікрофлору, особливо після прийому ліків.

Окрім пробіотиків, квашені яблука зберігають більшість вітамінів та мінералів, що містяться у свіжих плодах. Вони містять пектин, який допомагає виводити токсини з організму, а також вітамін C та антиоксиданти, що борються з вільними радикалами. Завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини, квашені яблука є чудовим дієтичним продуктом, який дарує тривале відчуття ситості та позитивно впливає на обмін речовин.