Домашні квашені помідори «як із бочки»: покроковий рецепт

Квашені помідори «як із бочки»

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Цей рецепт дозволяє отримати автентичний смак квашених томатів без використання дерев’яної діжки. Завдяки простоті виконання та використанню натуральних інгредієнтів, ви отримаєте ідеальну закуску, яка буде готова вже за 4 дні.

Інгредієнти

Для приготування в 5-літровій ємності вам знадобляться:

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Томати — бурі, зелені або щільні червоні (залежно від вподобань та швидкості дозрівання).

Сіль — 70 г на кожен 1 літр холодної води.

Цукор — 1 ч. л. на кожен 1 літр холодної води.

Гірчичний порошок — 1,5 ст. л. (на 5-літрову ємність).

Ароматична основа: стебла та зонтики кропу; листя смородини; листя хрону; свіжий часник (кілька великих зубчиків); гострий перець (за смаком); чорний перець горошком (0,5 ст. л. на ємність).

Якщо свіжий кріп відсутній, можна використовувати аптечне насіння кропу — воно дуже ароматне і чудово підходить для заквашування.

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Покрокова інструкція

Ретельно вимийте ємність для засолювання (найкраще підходить пластикове або емальоване відро) за допомогою харчової соди. Це забезпечить необхідну чистоту для процесу бродіння.

На дно ємності викладіть «подушку» з кропу, листя смородини та нарізаного пластинками часнику. Додайте гострий перець та чорний перець горошком.

Щільно наповніть ємність підготовленими помідорами до самого верху. Зверху на томати покладіть ще трохи нарізаного часнику, стебла кропу та листя хрону.

Для 5-літрової ємності вам знадобиться приблизно 2 літри розсолу. Використовуйте тільки чисту, холодну питну воду (кип’ятити не потрібно). Ретельно розчиніть у воді сіль та цукор до повного зникнення кристалів.

Залийте помідори розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Зверху рівномірно насипте гірчичний порошок. Він створить природний бар’єр проти плісняви та додасть готовим помідорам приємної пікантної «ядреності».

Прикрийте ємність кришкою, але не закривайте її щільно. Для кращого результату можна встановити легкий гніт. Залиште заготовку кваситися при кімнатній температурі на 4 дні.

Важливо, що час заквашування залежить від ступеня зрілості томатів (зелені квасяться довше, червоні — швидше).

Після завершення процесу бродіння переставте ємність у прохолодне місце (холодильник або погріб). У холоді помідори будуть чудово зберігатися протягом всієї зими.

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