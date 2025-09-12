Насичений аромат, ніжна кислинка та делікатна пікантна солоність роблять цю закуску ідеальним акцентом для будь-якої страви. Ми поділимося перевіреним рецептом, який варто спробувати!

Процес приготування:

Ретельно промийте їх і обсушіть. Великі помідори можна проколоти зубочисткою, щоб спеції і розсіл проникли глибше та рівномірніше.

Часник очистіть і розріжте на часточки. Помийте кріп та листя хрону. За бажанням можна додати інші ароматні інгредієнти: листя смородини, гірчичні зерна або гострий перець для пікантного смаку.

На дно чистої банки покладіть частину кропу, хрону, часнику, лавровий лист та перець горошком. Потім щільно укладіть шар помідорів, зверху знову додайте прянощі. Повторюйте шари, поки банка не буде заповнена.

Закип’ятіть воду і розчиніть у ній сіль (50–60 г на літр). Трохи остуджений розсіл повинен бути теплим, але не гарячим, щоб зберегти корисні бактерії для бродіння.

Залийте помідори підготовленим розсолом так, щоб вони були повністю покриті рідиною. За потреби прикрийте плоди чистою тарілкою або гнітом, щоб вони не спливали.