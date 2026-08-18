Домашні в’ялені помідори на зиму: простий та доступний рецепт

В’ялені помідори

Реклама

В’ялені помідори є чудовим способом зберегти смак літа на зиму, адже цей метод приготування дозволяє отримати ароматну та корисну закуску, яка за собівартістю значно доступніша за магазинні аналоги. Сам процес в’ялення не просто консервує овочі, а дозволяє максимально сконцентрувати їхній природний смак і солодкість, випаровуючи зайву вологу та роблячи м’якоть щільною й насиченою.

Як приготувати вдома в’ялені помідори в духовці

Для в’ялення найкраще підходять стиглі, але щільні плоди. Помідори ретельно вимивають, розрізають на четвертинки або акуратні скибочки, після чого щільно викладають на деко, попередньо застелене пергаментом. Така викладка забезпечує рівномірне прогрівання кожного шматочка.

В’ялені помідори

На підготовлені помідори викладають подрібнений часник, який під час термічної обробки віддає свій насичений аромат. Зверху плоди рівномірно посипають сіллю, цукром для збалансування кислоти, прованськими травами та чебрецем, що чудово підкреслює натуральний смак овочів. Кількість солі, часнику й улюблених трав можна регулювати на власний смак.

Термічна обробка проводиться у два етапи для досягнення ідеальної консистенції. Спочатку помідори запікаються при температурі 130 градусів протягом однієї години. Після цього дверцята духовки трохи відкривають для виходу зайвої вологи та продовжують процес ще протягом однієї години при тій же температурі. Це дозволяє отримати помідори з інтенсивним смаком, які повністю зберігають свою структуру.

Завершальним кроком є консервування в олії. Готові в’ялені овочі викладають у попередньо стерилізовані скляні банки, доповнюючи композицію свіжими гілочками розмарину. Банки обережно заливають розігрітою оливковою олією так, щоб рідина повністю покривала помідори, після чого їх герметично закривають стерильними кришками.

Такий метод зберігання дозволяє насолоджуватися в’яленими помідорами протягом усієї зими, додаючи їх до салатів, пасти або подаючи як самостійну пікантну закуску.

Реклама

Новини партнерів