Гострий соус з кизилу на зиму: пікантне доповнення до м’ясних страв

Рецепт кизилового соусу

Реклама

Домашні заготовки завжди займають особливе місце серед кулінарних традицій, а яскравий і насичений соус із кизилу здатний повністю змінити смак звичного шашлику, запеченої свинини чи птиці. Завдяки природній кислинці та терпкості ягід рецепт не вимагає додавання великої кількості оцту, що робить його гарною альтернативою магазинним кетчупам.

Інгредієнти

Реклама

Для приготування знадобиться базовий набір компонентів, розрахований орієнтовно на 4 банки об’ємом по 250–300 мл:

Реклама

Свіжий кизил — 2 кг (плід має бути стиглим, щільним і насиченого червоного кольору)

Питна вода — 200 мл для початкового етапу варіння

Часник — одна велика головка масою близько 80–100 г

Гострий перець чилі — 1-2 стручки (для збереження пікантності насіння можна залишити)

Свіжа кінза — один великий пучок вагою 30–40 г

Сухі спеції: 2 чайні ложки хмелі-сунелі (або рівна комбінація хмелі-сунелі й меленого коріандру по одній ложці), 1 чайна ложка меленого коріандру та 1 чайна ложка чорного перцю

Сіль — 1 столова ложка без гірки

Цукор — від 2 до 3 столових ложок залежно від природної кислити ягід

Додатково за бажанням: чайна ложка сушеної м’яти або кілька свіжих листочків

Приготування

Процес створення соусу складається з кількох послідовних кроків:

Ягоди ретельно перебирають, прибирають зайві гілочки та сміття, після чого добре промивають у проточній воді. Підготовлений кизил висипають у ємність із товстим дном, заливають водою і на повільному вогні тушкують приблизно 10–15 хвилин до м’якості. Масу злегка остуджують і протирають через металеве сито, щоб позбутися кісточок та щільних шкірок, залишаючи лише ніжне пюре. Отриману основу знову відправляють на плиту і проварюють на мінімальному вогні ще чверть години, періодично помішуючи для поступового загусання. Додають цукор, сіль, чорний перець, коріандр та хмелі-сунелі, ретельно все розмішуючи і домагаючись ідеального смакового балансу. Очищені зубчики часнику подрібнюють, гострий перець нарізають дуже дמібно, а кінзу кришать ножем. До основної маси вводять часник із чилі і витримують на вогні ще п’ять-сім хвилин. За кілька хвилин до вимкнення конфорки в каструлю додають зелень кінзи та м’яту, даючи суміші активно покипіти короткий час. Готовий киплячий соус розливають у заздалегідь простерилізовану тару, герметично закорпоровують кришками, перевертають і накривають теплим рушником до остигання.

Досвідчені кулінари радять уважно ставитися до вибору сировини, перестиглі плоди ускладнять протирання, а зеленуваті не дадуть насиченого аромату. Регулювати густоту соусу можна за допомогою того самого відвару, який залишився після першого тушкування кизилу. Прянощі та часник краще всипати ближче до фіналу, щоб вони не втратили яскравий смак і не додали зайвої гіркоти.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів