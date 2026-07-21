Готуємо хіт сезону: варення з кабачків як ківі

Варення з кабачків як ківі

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Цей літній хіт вражає своєю оригінальністю, адже без підказки практично неможливо здогадатися, що в основі цього десерту лежить звичайний кабачок. За кольором, текстурою та смаком він неймовірно нагадує екзотичний конфітюр із ківі, тому обов’язково варто спробувати приготувати цей екзотичний рецепт.

Необхідні інгредієнти

Очищені кабачки — 2 кг

Цукор — 1,2–1,5 кг

Лимонна кислота — 0,5 ч. л.

Сухе желе зі смаком ківі — 3 пачки по 70–90 г

Процес приготування

Спочатку підготуйте овочі, знявши з них шкірку та видаливши велике внутрішнє насіння, після чого подрібніть їх маленькими кубиками, щоб вони візуально імітували шматочки ківі, або скористайтеся м’ясорубкою з крупною насадкою.

Підготовлену масу викладіть у ємність, засипте цукром, додайте лимонну кислоту і залиште на кілька годин, аби кабачки виділили достатню кількість соку.

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Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть суміш до кипіння і проваріть протягом 20-25 п’яти хвилин, періодично помішуючи, доки овочі не стануть м’якими та напівпрозорими.

Не знімаючи каструлю з плити, всипте три пачки сухого желе і швидко вимішайте масу, щоб порошок повністю розчинився без утворення грудочок.

Після цього проваріть варення ще 2-3 хвилини на мінімальному вогні, уникаючи бурхливого кипіння, щоб не втратити желюючі властивості.

Готовий гарячий десерт одразу розкладіть по сухих стерилізованих баночках і герметично закатайте кришками.

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У процесі охолодження ласощі набудуть густої желеподібної консистенції та красивого смарагдового відтінку, а зберігати їх найкраще в прохолодному місці на кшталт льоху чи холодильника.

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