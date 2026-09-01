Яблучне пюре без цукру на зиму: перевірений рецепт

Яблучне пюре без цукру

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Домашнє яблучне пюре можна приготувати всього з двох інгредієнтів — яблук і невеликої кількості води. Додавати цукор необов’язково, особливо якщо вибрати стиглі солодкі яблука.

Таке пюре можна їсти як готовий десерт, додавати до каші, сиру та випічки або використовувати як основу для інших страв. А правильно законсервовані банки можна залишити на тривале зберігання.

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Інгредієнти:

Для базового рецепта потрібні:

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яблука — 3 кг;

вода — приблизно 100- 120 мл.

Для більш солодкого пюре варто вибирати природно солодкі сорти яблук. Якщо подобається кисліший смак, частину солодких плодів можна замінити кислими. Фахівці рекомендують для більш терпкого смаку додавати приблизно 1–2 частини кислих яблук на 3 частини солодких.

Як приготувати яблучне пюре без цукру

Яблука добре вимийте, очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте м’якоть часточками або невеликими шматочками.

Перекладіть яблука у велику каструлю з товстим дном і додайте воду. Поставте на вогонь та нагрівайте, періодично перемішуючи, щоб яблука не приставали до дна.

Готуйте до повного розм’якшення. Залежно від сорту та стиглості плодів це може зайняти приблизно 5–20 хвилин.

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Коли яблука стануть м’якими, перетріть їх через сито або пропустіть через спеціальний млин для овочів і фруктів. Якщо пюре готується не для консервування, а для швидкого споживання, у побуті зручно скористатися занурювальним блендером.

Якщо подобається пюре зі шматочками яблук, подрібнювати масу до абсолютно однорідної консистенції взагалі не обов’язково — перевірена технологія допускає і такий варіант.

Як закрити яблучне пюре без цукру на зиму

Якщо яблучне пюре плануєте зберігати в коморі, недостатньо просто розкласти його в банки та закрутити кришками. Для тривалого зберігання наповнені банки потрібно додатково прогріти в киплячій воді.

Готове пюре доведіть до кипіння та відразу розкладіть у чисті гарячі банки, залишаючи приблизно 1–1,5 см до краю. Закрийте банки кришками.

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На дно великої каструлі встановіть решітку або підставку, поставте банки та налийте воду так, щоб вона покривала їх приблизно на 2–3 см. Доведіть воду до кипіння. Від моменту закипання півлітрові банки прогрівайте 15 хвилин, літрові — 20 хвилин. Такий час підходить для місцевості на висоті до приблизно 300 м над рівнем моря. На більшій висоті тривалість прогрівання потрібно збільшувати.

Після цього обережно дістаньте банки з каструлі, поставте вертикально на рушник і залиште до повного охолодження. Потім перевірте кришки: вони мають бути щільно закритими та не прогинатися при натисканні на середину.

Окремо стерилізувати порожні банки перед наповненням у цьому випадку не потрібно. Достатньо ретельно їх вимити та тримати гарячими до наповнення, оскільки вже наповнені банки перебуватимуть у киплячій воді щонайменше 15 хвилин.

Чи потрібно додавати лимонний сік

Ні, для яблучного пюре лимонний сік або лимонна кислота не потрібні. Його можна готувати й закривати на зиму без цих інгредієнтів.

Якщо хочеться, щоб очищені та нарізані яблука не потемніли до початку приготування, їх можна ненадовго покласти у воду з аскорбіновою кислотою. Це допомагає зберегти світліший колір яблук, але для самого приготування пюре цей крок не обов’язковий.

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