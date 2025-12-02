Як квасити капусту: найпростіший, перевірений рецепт, який перейшов у спадок

Як квасити капусту

Багато господинь звикли додавати до капусти цукор, оцет, журавлину чи безліч приправ, часом чаклуючи над процесом до місяця. Авторка цього рецепту стверджує, що рецепт квашеної капусти, що передався їй від батька — це найпростіший спосіб приготування, що дає стовідсотково смачний результат.

Як вибрати капусту для квашення

Щоб квашена капуста вийшла справді хрумкою і соковитою, потрібно ретельно відібрати основний продукт. Справжня квашена капуста може вийти лише з качанів пізніх сортів, які достигають восени — наприкінці вересня або на початку жовтня. Основна вимога — свіжа капуста має бути максимально соковитою.

Необхідні інгредієнти на трилітрову банку

Знадобляться лише

Капуста — 2 середні головки.

Морква — 2 середні за розміром

Сіль — 80 мілілітрів

Авторка рецепту звертає увагу, що об’єм солі потрібно брати саме у мілілітрах, а не у грамах, адже саме такий об’єм вміщує чарка, якою батько авторки користувався роками.

При такій кількості сіль забезпечує в міру солоний і скоріше солодкий, ніж кислий, смак.

Сіль потрібно брати тільки звичайну кам’яну, і ні в якому разі не йодовану, оскільки вона може зашкодити процесу бродіння.

Окрім продуктів, необхідно підготувати трилітрову банку, товкач, а також шампур або товсту спицю.

Як готувати квашену капусту

Капусту і моркву слід дрібно нашинкувати — це можна зробити на спеціальній шинковці або звичайним ножем.

Після цього капусту необхідно посолити і добре перемішати, безжально перетираючи її руками. Якщо капуста обрана соковита, сік має з’явитися одразу.

Потім слід дати суміші постояти годину–дві.

Наступний крок — ретельно утрамбувати капусту товкачем у банку, залишаючи пару сантиметрів зверху вільними.

Банку необхідно поставити в глибоку миску, оскільки невдовзі почне виділятися сік.

Через пару годин капуста почне інтенсивно пускати сік.

Для успішного молочнокислого бродіння, яке забезпечує корисні властивості страви, необхідно забезпечити доступ повітря до самого низу банки. Для цього потрібно проколювати капусту в кількох місцях до самого дна довгою товстою спицею або шампуром. Цей важливий процес проколювання слід повторювати тричі на день протягом найближчих трьох діб, щоб виходили гази.

Як зберігати квашену капусту

Залежно від температури в приміщенні, хрумка квашена капуста дозріває від 3 до 5 днів — при кімнатній температурі — три, при прохолодній — п’ять.

Про готовність капусти сигналізуватиме відсутність бульбашок при черговому проколі.

Зберігати готову квашену капусту потрібно в холодильнику.

З часом вона трохи втрачає свою хрумкість, перетворюючись на кислу, яка ідеально підходить для приготування капусняка або кислого борщу.