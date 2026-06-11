Як заготовити полуницю на зиму без варіння, стерилізації, заморожування: лайфгак для довгого зберігання

Полуниця на зиму

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Зберегти смак, аромат та корисні властивості свіжої полуниці без тривалого виварювання та стерилізації — мрія багатьох господарів. Пропонуємо простий рецепт приготування «живого» варення, яке не потребує термічної обробки, закручування металевими кришками чи заморожування у незручних пакетах. Увесь процес забирає мінімум зусиль, а результат перевершує очікування.

Для приготування шести півлітрових баночок знадобиться всього два базові інгредієнти у рівних пропорціях.

Необхідні інгредієнти:

Свіжа полуниця — 2 кілограми

Цукор — 2 кілограми

Приготування покроково:

Свіжозібрану або куплену полуницю необхідно ретельно перебрати, промити, видалити зелені хвостики та обсушити. Підготовлені ягоди пересипають у глибоку місткість. За допомогою звичайного занурювального блендера полуницю подрібнюють до стану однорідного, густого рідкого пюре.

До отриманої ягідної маси починають порційно всипати цукор. Важливо додавати його не весь одразу, а поступово, в кілька етапів. Після кожної порції цукру масу продовжують ретельно збивати блендером. Це необхідно для того, щоб солодкі кристали повністю розчинилися у полуничному соку, а саме пюре набуло правильної стабільної консистенції.

Коли весь цукор додано і втручено, миску з полуничною масою залишають при кімнатній температурі приблизно на 2-3 години. Періодично суміш потрібно помішувати звичайною ложкою або лопаткою, щоб переконатися, що на дні не залишилося крупинок цукру. За цей час пюре трохи загусне.

Для зберігання варення використовують чисті, абсолютно сухі скляні банки. Готове «живе» пюре розливають по банках, не доходячи до самого верху приблизно на півтора-два сантиметри.

Щоб варення без проблем зберігалося і не псувалося, застосовують перевірену хітрість — створення «цукрової пробки». Зверху на полуничне пюре в кожну банку насипають товстий шар звичайного сухого цукру (приблизно в один палець завтовшки), повністю закриваючи поверхню ягоди. Цей шар виконає роль природного консерванту і захистить заготовку від контакту з повітрям.

Після створення цукрового захисного шару банки закривають звичайними чистими капроновими або гвинтовими кришками. Зберігати таке «живе» варення необхідно в холодному місці — у холодильнику або в добре вентильованому прохолодному погребі.

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