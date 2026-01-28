ТСН у соціальних мережах

Консервація і варення
58
2 хв

Як заквасити капусту по-новому: рецепт від шеф-кухаря

Заквасьте капусту по-новому — і не пошкодуєте

Ганна Носова
30 хвилин
18 ккал
Як заквасити капусту

Квашена капуста — це не просто традиційна українська страва, а справжнє джерело вітамінів у зимовий період. Відомий ресторатор Євген Клопотенко запропонував оновити класичний рецепт, додавши до нього особливий інгредієнт, який докорінно змінює смаковий профіль страви. А саме він пропонує додати меду. Використання меду в маринаді надає капусті делікатної солодкості та створює дивовижний післясмак, перетворюючи звичну закуску на гастрономічне відкриття.

У чому секрет медового методу

Традиційно капуста кваситься у власному соку, але заливка медовим маринадом пришвидшує процес та робить текстуру овочів більш хрусткою. Мед не лише виступає природним консервантом, а й допомагає збалансувати кислотність, яка виникає під час бродіння. В результаті ви отримуєте продукт із м’яким, багатогранним смаком, який ідеально пасує як до гарнірів, так і для приготування салатів.

Необхідні інгредієнти

Для приготування однієї порції за рецептом ресторатора вам знадобляться:

  • капуста білокачанна — 2 кг;

  • морква — 1 середня штука;

  • вода — 1 л;

  • сіль — 1 ст. л.;

  • мед (краще брати рідкий) — 1,5 ст. л.

Технологія приготування

Капусту необхідно нашаткувати тонкими смужками, а моркву натерти на великій тертці. Овочеву суміш слід добре перемішати та щільно вкласти у скляну банку, злегка утрамбовуючи кожен шар, щоб залишилося місце для маринаду.

літрі чистої води розчиніть сіль та мед. Отриману суміш потрібно довести до кипіння, а потім обов’язково дати їй повністю охолонути. Це важливо, адже гаряча вода знищить корисні бактерії, необхідні для правильного квашення, і зробить капусту м’якою.

Охолодженим маринадом залийте овочі в банці. Ємність накрийте чистою марлею, щоб забезпечити доступ кисню, але захистити продукт від пилу. Залиште банку в теплому місці на три доби. Протягом цього часу рекомендується періодично проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб виходили бульбашки газу.

За три дні ви отримаєте хрустку, ароматну та надзвичайно смачну капусту.

