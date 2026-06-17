Як заморозити полуницю у власному пюре

Як зберегти полуницю свіжою

Реклама

Початок літа — це час активного збору врожаю полуниці, і кожен садівник прагне зберегти цей неймовірний смак та аромат до наступного сезону.

Правильна підготовка ягід є запорукою їхнього тривалого та якісного зберігання

Полуницю необхідно спочатку ретельно промити та повністю просушити, і лише після цього видаляти зелені хвостики, щоб ягода не набрала зайвої вологи. Якщо ж ягоди з якихось причин уже залишилися без хвостиків, їх треба сполоснути максимально швидко і одразу просушити. Досвідчені господарі навіть радять не поливати грядки за 2 дні до збору врожаю, призначеного для переробки, адже чим менше природної вологи в м’якоті, тим краще вона зберігатиметься. Усі відібрані великі та гарні ягоди можна залишити цілими, а дрібні, деформовані чи злегка недостиглі чудово підійдуть для приготування основи у вигляді пюре.

Заморожування цілих ягід у солодкому пюре

Чудовим способом зимової заготовки, який дозволяє отримати ефект свіжої ягоди серед зими, є заморожування цілої полуниці у власному соку. Для цього до 1 кілограма свіжого полуничного пюре додають 300 грамів цукру і ретельно перемішують, адже цукор виступає дуже важливим компонентом для якісного низькотемпературного зберігання. Цілі очищені ягоди розкладають у щільні зіп-пакети або пластикові контейнери, після чого повністю заливають приготованим солодким пюре.

Реклама

Полуниця у власнмоу пюре. Фото: https://www.youtube.com/@KaterynaTarasenko.

Для ідеального результату важливо, щоб рідка маса повністю покривала кожну полуничку. З пакетів обережно видаляють зайве повітря, щільно закривають і відправляють до морозильної камери.

Але головний секрет успішного використання такої заготовки полягає в правильному розморожуванні, яке має відбуватися виключно на полиці холодильника протягом ночі, без використання води чи мікрохвильової печі. Завдяки такому делікатному підходу ягоди повністю зберігають свій хрускіт, форму та свіжість.

Новини партнерів