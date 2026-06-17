- Дата публікації
-
- Категорія
- Консервація і варення
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 2 хв
Як заморозити полуницю у власному пюре
Заготівля полуниці на зиму у власному соку
Початок літа — це час активного збору врожаю полуниці, і кожен садівник прагне зберегти цей неймовірний смак та аромат до наступного сезону.
Правильна підготовка ягід є запорукою їхнього тривалого та якісного зберігання
Полуницю необхідно спочатку ретельно промити та повністю просушити, і лише після цього видаляти зелені хвостики, щоб ягода не набрала зайвої вологи. Якщо ж ягоди з якихось причин уже залишилися без хвостиків, їх треба сполоснути максимально швидко і одразу просушити. Досвідчені господарі навіть радять не поливати грядки за 2 дні до збору врожаю, призначеного для переробки, адже чим менше природної вологи в м’якоті, тим краще вона зберігатиметься. Усі відібрані великі та гарні ягоди можна залишити цілими, а дрібні, деформовані чи злегка недостиглі чудово підійдуть для приготування основи у вигляді пюре.
Заморожування цілих ягід у солодкому пюре
Чудовим способом зимової заготовки, який дозволяє отримати ефект свіжої ягоди серед зими, є заморожування цілої полуниці у власному соку. Для цього до 1 кілограма свіжого полуничного пюре додають 300 грамів цукру і ретельно перемішують, адже цукор виступає дуже важливим компонентом для якісного низькотемпературного зберігання. Цілі очищені ягоди розкладають у щільні зіп-пакети або пластикові контейнери, після чого повністю заливають приготованим солодким пюре.
Для ідеального результату важливо, щоб рідка маса повністю покривала кожну полуничку. З пакетів обережно видаляють зайве повітря, щільно закривають і відправляють до морозильної камери.
Але головний секрет успішного використання такої заготовки полягає в правильному розморожуванні, яке має відбуватися виключно на полиці холодильника протягом ночі, без використання води чи мікрохвильової печі. Завдяки такому делікатному підходу ягоди повністю зберігають свій хрускіт, форму та свіжість.