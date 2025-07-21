Кабачки на зиму з сосуом: рецепт як у ресторані

Кабачки на зиму

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Цей рецепт дозволяє приготувати надзвичайно смачні, соковиті та ароматні кабачки з пікантним присмаком соусу сацебелі. Це ідеальна заготовка, яка здивує своїм вишуканим смаком, незважаючи на простоту приготування.

Інгредієнти (на 4 півлітрові банки)

Кабачки — 2 кг (краще молоді, з ніжною шкіркою)

Цукор — 100 г

Сіль — 20 г

Чорний мелений перець — 1 чайна ложка

Олія — 100 мл

Соус «сацебелі» — 1 банка (приблизно 485 г)

Часник — 0,5 головки (середнього розміру)

Оцет 9% — 50 мл

Процес приготування

Для початку візьміть молоді кабачки — їхня шкірка ще досить ніжна, тож зчищати її не потрібно. Розріжте кожен кабачок уздовж навпіл, а потім наріжте їх шматочками. Важливо, щоб ці шматочки не були надто тонкими, адже вони мають зберегти свою форму після термічної обробки. Нарізані кабачки перекладіть у велику каструлю.

До кабачків у каструлі додайте цукор, сіль, чорний мелений перець, влийте олію та додайте соус сацебелі. За допомогою дерев’яної ложки або лопатки ретельно все перемішайте, щоб кожен шматочок кабачка добре просочився ароматами спецій та соусу.

Каструлю з кабачками поставте на плиту. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи, аби вміст не пристав до дна. Щойно кабачки добре закиплять, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть протягом 20 хвилин, продовжуючи час від часу помішувати. За цей час кабачки мають добре просочитися усіма смаками.

Через 20 хвилин додайте до кабачків часник, попередньо натертий на дрібній тертці. Знову все добре перемішайте і варіть ще 10 хвилин. Потім влийте 9% оцет, ще раз перемішайте і варіть суміш останні 5 хвилин.

Поки кабачки доварюються, підготуйте баночки та кришечки — їх потрібно заздалегідь простерилізувати будь-яким зручним для вас способом (на парі, у духовці чи іншим). Готові гарячі кабачки акуратно розкладіть по стерилізованих банках, накрийте їх кришками і щільно закрутіть.

Переверніть закручені банки догори дном, укутайте їх у теплу ковдру або рушник і залиште в такому положенні до повного охолодження.

Ці кабачки виходять дивовижно смачними: вони соковиті, наповнені пряними ароматами, мають легку гостринку і приємний пікантний присмак.