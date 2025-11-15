Капуста по-грузинськи: рецепт хрумкої страви

Капуста по-грузинськи

Реклама

Уявіть собі страву, яка поєднує у собі всі барви осені: насичений бордовий відтінок буряка, яскраво-сонячний колір моркви та пружну білизну двох видів капусти. Це не просто мариновані овочі, а справжній, ароматний грузинський салат, який сподобається всім.

Капуста по-грузинськи ідеально доповнить м’ясні страви, наприклад, шашлик, і чудово пасуватиме до міцних напоїв. Найголовніше — його легко приготувати, і він може радувати вас своїм хрускотом усю зиму.

Цей рецепт базується на природному процесі квашення (ферментації), що не лише консервує овочі, а й збагачує їх пробіотиками та унікальним терпким ароматом.

Реклама

Етап перший — створення маринаду (розсолу)

Основа смаку цього грузинського делікатесу — правильно приготовлений розсіл. Він не лише консервує овочі, а розкриває їхній характер і надає страви рубінового кольору.

Інгредієнти для розсолу на 1,2 кг капусти:

чиста вода — 3 літри.

Сіль (кам’яна) -: 100 грамів.

Цукор — 30 грамів.

Спеції — чайна ложка духмяного перцю горошком та 3–4 лаврових листи.

Як приготувати розсіл

Наповніть каструлю водою і додайте сіль, цукор та спеції.

Дочекайтеся кипіння, потім зменште вогонь і варіть маринад близько 10 хвилин, щоб він наситився ароматом лаврового листа та перцю.

Зніміть розсіл із плити і дайте йому охолонути. ідеальна температура для заливки овочів — 70-80 градусів Цельсія (коли рідина вже не обпікає, але пара ще йде). Використання теплого, а не холодного розсолу пришвидшує початок процесу ферментації.

Етап другий — підготовка овочів

Важлива не лише точність вимірів, а й естетика нарізки, щоб у готовому вигляді салат виглядав апетитно.

Білокачанну капусту (1,2 кг) наріжте великими шматками або квадратами. Важливо не вирізати щільну серцевину, оскільки саме вона забезпечить характерний хруст.

Цвітну капусту (1 кг) розберіть її на дрібні, витончені суцвіття.

Буряк (500 г) та моркву (250 г) наріжте скибочками завтовшки близько одного сантиметра.

Зелень (200 г) — підготуйте пучок селери та кропу.

Головку часнику розберіть на зубчики та розріжте кожен часточку навпіл.

Гострий перець, 2 стручки слід залишити цілими (без хвостиків), щоб контролювати гостроту.

Етап третій: пошарова збірка

Для такої кількості інгредієнтів підійде чиста 5-літрова банка. Укладати інгредієнти необхідно пошарово, створюючи привабливі кольорові пласти:

На дно банки покладіть частину зелені, часнику та гострого перцю.

Викладіть шар моркви та буряків.

Щільно, але без надмірного тиску, покладіть обидва види капусти.

Повторюйте послідовність шарів, злегка утрамбовуючи овочі руками. Не тисніть надто сильно, оскільки маринад має вільно циркулювати для якісного квашення.

Етап четвертий: ферментація

Акуратно, через сито (щоб запобігти потраплянню спецій до банки), залийте вміст теплим розсолом до самого верху.

Закрийте банку кришкою, але не закручуйте її герметично (вуглекислий газ, що утворюється під час бродіння, повинен виходити).

Поставте банку в кутку кухні на тацю або в миску (оскільки частина рідини може витікати під час активного бродіння) і залиште на 3 доби. За цей час ви помітите, як розсіл змінить колір, стане рубіновим, а в кімнаті з’явиться характерний, терпкий апетитний запах, що свідчить про успішну ферментацію.

Через три доби перенесіть банку в прохолодне місце — у льох чи холодильник.

Перед подачею викладіть квашені овочі в салатник, збризкайте запашною олією і, за бажанням, додайте кільця цибулі. капуста, приготована за цим рецептом, збереже свій смак і хруст до самої весни.