Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Хрусткі консервовані огірки без оцту: зберігають свіжість навіть після Нового року — покроковий рецепт

Найчастіше у консервацію додають оцет, щоб овочі зберігалися якомога довше. Але саме через цей інгредієнт огірки швидко втрачають свій смак і стають менш хрусткими.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
20 ккал
20 ккал
Консервовані огірки без оцту: рецепт

Консервовані огірки без оцту: рецепт / © Pixabay

Є перевірений рецепт, яким поділилися на сайті “Добрі новини”, як закрити огірочки на зиму без краплі оцту. В ньому консервантом виступає лимонна кислота, а тому овочі залишаються максимально хрусткими навіть після Нового року.

Інгредієнти

огірки
2 кг
часник
2-3 зубчики
кріп з насінням
1 гілочка
чорний перець горошком
3-4 шт.
лавровий лист
1 шт.
лимонна кислота
1 ч. ложка
цукор
2 ст. ложки
сіль
1,5 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Огірки ретельно промивають і замочують у холодній воді на 3–4 години — це дозволяє зберегти їхню природну хрусткість.

  2. На дно стерилізованої банки викладають спеції: часник, кріп, перець та лавровий лист, після чого щільно укладають огірки.

  3. Банку заливають окропом на 10 хвилин, потім воду зливають у каструлю, додають сіль та цукор і доводять до кипіння.

  4. Перед остаточним заливанням в банку висипають лимонну кислоту, після чого огірки заливають гарячим маринадом. Банку закочують, перевертають догори дном і накривають теплою ковдрою до повного охолодження.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
105
