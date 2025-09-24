- Дата публікації
Хрусткі консервовані огірки без оцту: зберігають свіжість навіть після Нового року — покроковий рецепт
Найчастіше у консервацію додають оцет, щоб овочі зберігалися якомога довше. Але саме через цей інгредієнт огірки швидко втрачають свій смак і стають менш хрусткими.
Є перевірений рецепт, яким поділилися на сайті “Добрі новини”, як закрити огірочки на зиму без краплі оцту. В ньому консервантом виступає лимонна кислота, а тому овочі залишаються максимально хрусткими навіть після Нового року.
Інгредієнти
- огірки
- 2 кг
- часник
- 2-3 зубчики
- кріп з насінням
- 1 гілочка
- чорний перець горошком
- 3-4 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- лимонна кислота
- 1 ч. ложка
- цукор
- 2 ст. ложки
- сіль
- 1,5 ст. ложки
Процес приготування:
Огірки ретельно промивають і замочують у холодній воді на 3–4 години — це дозволяє зберегти їхню природну хрусткість.
На дно стерилізованої банки викладають спеції: часник, кріп, перець та лавровий лист, після чого щільно укладають огірки.
Банку заливають окропом на 10 хвилин, потім воду зливають у каструлю, додають сіль та цукор і доводять до кипіння.
Перед остаточним заливанням в банку висипають лимонну кислоту, після чого огірки заливають гарячим маринадом. Банку закочують, перевертають догори дном і накривають теплою ковдрою до повного охолодження.
Смачного!