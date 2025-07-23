- Дата публікації
-
- Категорія
- Консервація і варення
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 2 хв
Консервовані помідори з базиліком і часником без стерилізації: смачний та легкий рецепт
Ароматні помідори з базиліком і часником без стерилізації: швидкий рецепт на зиму
Консервовані помідори з базиліком та часником — це справжня насолода для гурманів. Вони не лише неймовірно смачні, а й мають дивовижний кисло-солодкий маринад, наповнений трав’яними нотками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість та простоту, адже він не потребує тривалої стерилізації банок з продуктами.
Інгредієнти (на літрову банку)
Помідори — 500-600 г (обирайте щільні, невеликі або середні за розміром)
Часник — 2 зубчики
Духмяний перець — 3 горошини
Базилік — 2-3 гілочки (свіжий, ароматний)
Інгредієнти для маринаду з розрахунку на 1200 мл води
Цукор — 150 г
Сіль (кам’яна) — 2 ст. л.
Оцет 9% — 50 мл
Покрокове приготування
Заздалегідь підготуйте літрову банку — ретельно вимийте її та простерилізуйте будь-яким зручним способом (наприклад, над парою, в духовці або мікрохвильовій печі). Кришку також прокип’ятіть.
На дно підготовленої стерилізованої банки викладіть три горошини духмяного перцю. Два зубчики часнику розріжте навпіл і також покладіть на дно.
У кожному помідорі біля плодоніжки зробіть кілька проколів зубочисткою або виделкою — це допоможе уникнути розтріскування шкірки під час заливання гарячою водою. Акуратно заповніть банку помідорами, чергуючи їх зі свіжими гілочками базиліка.
Залийте помідори в банці крутим окропом до самого верху. Накрийте банку стерилізованою кришкою і залиште постояти на 10 хвилин, щоб помідори добре прогрілися.
Після прогрівання обережно злийте воду з помідорів у окрему каструлю. Виміряйте об’єм злитої води — це допоможе вам точно розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. Додайте до води сіль та цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів, а потім доведіть суміш до кипіння. Як тільки маринад закипить, влийте оцет, ще раз швидко перемішайте і одразу вимкніть вогонь.
Залийте помідори в банці щойно приготованим, гарячим маринадом доверху. Герметично закрийте банку стерилізованою кришкою.
Переверніть закриту банку догори дном і добре укутайте її ковдрою або щільною тканиною. Залиште банки в такому положенні до повного охолодження. Це створить ефект додаткової стерилізації та дозволить помідорам поступово охолонути, що сприятиме кращому зберіганню.
Готові помідори з базиліком та часником стануть чудовим доповненням до зимового столу.