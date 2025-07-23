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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Консервовані помідори з базиліком і часником без стерилізації: смачний та легкий рецепт

Ароматні помідори з базиліком і часником без стерилізації: швидкий рецепт на зиму

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
32 ккал
Мариновані помідори// фото: channel-vo.com

Мариновані помідори// фото: channel-vo.com

Консервовані помідори з базиліком та часником — це справжня насолода для гурманів. Вони не лише неймовірно смачні, а й мають дивовижний кисло-солодкий маринад, наповнений трав’яними нотками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість та простоту, адже він не потребує тривалої стерилізації банок з продуктами.

Інгредієнти (на літрову банку)

  • Помідори — 500-600 г (обирайте щільні, невеликі або середні за розміром)

  • Часник — 2 зубчики

  • Духмяний перець — 3 горошини

  • Базилік — 2-3 гілочки (свіжий, ароматний)

Інгредієнти для маринаду з розрахунку на 1200 мл води

  • Цукор — 150 г

  • Сіль (кам’яна) — 2 ст. л.

  • Оцет 9% — 50 мл 

Покрокове приготування

  1. Заздалегідь підготуйте літрову банку — ретельно вимийте її та простерилізуйте будь-яким зручним способом (наприклад, над парою, в духовці або мікрохвильовій печі). Кришку також прокип’ятіть.

  2. На дно підготовленої стерилізованої банки викладіть три горошини духмяного перцю. Два зубчики часнику розріжте навпіл і також покладіть на дно.

  3. У кожному помідорі біля плодоніжки зробіть кілька проколів зубочисткою або виделкою — це допоможе уникнути розтріскування шкірки під час заливання гарячою водою. Акуратно заповніть банку помідорами, чергуючи їх зі свіжими гілочками базиліка.

  4. Залийте помідори в банці крутим окропом до самого верху. Накрийте банку стерилізованою кришкою і залиште постояти на 10 хвилин, щоб помідори добре прогрілися.

Консервовані помідори// фото: channel-vo.com

Консервовані помідори// фото: channel-vo.com

  1. Після прогрівання обережно злийте воду з помідорів у окрему каструлю. Виміряйте об’єм злитої води — це допоможе вам точно розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. Додайте до води сіль та цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів, а потім доведіть суміш до кипіння. Як тільки маринад закипить, влийте оцет, ще раз швидко перемішайте і одразу вимкніть вогонь.

  2. Залийте помідори в банці щойно приготованим, гарячим маринадом доверху. Герметично закрийте банку стерилізованою кришкою.

  3. Переверніть закриту банку догори дном і добре укутайте її ковдрою або щільною тканиною. Залиште банки в такому положенні до повного охолодження. Це створить ефект додаткової стерилізації та дозволить помідорам поступово охолонути, що сприятиме кращому зберіганню.

Готові помідори з базиліком та часником стануть чудовим доповненням до зимового столу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
100
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