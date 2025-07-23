Консервовані помідори з базиліком і часником без стерилізації: смачний та легкий рецепт

Мариновані помідори// фото: channel-vo.com

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Консервовані помідори з базиліком та часником — це справжня насолода для гурманів. Вони не лише неймовірно смачні, а й мають дивовижний кисло-солодкий маринад, наповнений трав’яними нотками. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість та простоту, адже він не потребує тривалої стерилізації банок з продуктами.

Інгредієнти (на літрову банку)

Помідори — 500-600 г (обирайте щільні, невеликі або середні за розміром)

Часник — 2 зубчики

Духмяний перець — 3 горошини

Базилік — 2-3 гілочки (свіжий, ароматний)

Інгредієнти для маринаду з розрахунку на 1200 мл води

Цукор — 150 г

Сіль (кам’яна) — 2 ст. л.

Оцет 9% — 50 мл

Покрокове приготування

Заздалегідь підготуйте літрову банку — ретельно вимийте її та простерилізуйте будь-яким зручним способом (наприклад, над парою, в духовці або мікрохвильовій печі). Кришку також прокип’ятіть. На дно підготовленої стерилізованої банки викладіть три горошини духмяного перцю. Два зубчики часнику розріжте навпіл і також покладіть на дно. У кожному помідорі біля плодоніжки зробіть кілька проколів зубочисткою або виделкою — це допоможе уникнути розтріскування шкірки під час заливання гарячою водою. Акуратно заповніть банку помідорами, чергуючи їх зі свіжими гілочками базиліка. Залийте помідори в банці крутим окропом до самого верху. Накрийте банку стерилізованою кришкою і залиште постояти на 10 хвилин, щоб помідори добре прогрілися.

Консервовані помідори// фото: channel-vo.com

Після прогрівання обережно злийте воду з помідорів у окрему каструлю. Виміряйте об’єм злитої води — це допоможе вам точно розрахувати необхідну кількість інгредієнтів для маринаду. Додайте до води сіль та цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів, а потім доведіть суміш до кипіння. Як тільки маринад закипить, влийте оцет, ще раз швидко перемішайте і одразу вимкніть вогонь. Залийте помідори в банці щойно приготованим, гарячим маринадом доверху. Герметично закрийте банку стерилізованою кришкою. Переверніть закриту банку догори дном і добре укутайте її ковдрою або щільною тканиною. Залиште банки в такому положенні до повного охолодження. Це створить ефект додаткової стерилізації та дозволить помідорам поступово охолонути, що сприятиме кращому зберіганню.

Готові помідори з базиліком та часником стануть чудовим доповненням до зимового столу.