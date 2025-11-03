- Дата публікації
Квашена капуста за старовинним рецептом — справжній смак дитинства з секретним інгредієнтом від бабусі
Пам’ятаєте той неповторний смак квашеної капусти, який дарувала вам бабуся в дитинстві? Соковита та хрустка, це закушування було на святковому столі практично завжди.
Сьогодні квашена капуста досі популярна, але її справжній смак давно загубився. Мрієте відтворити той аромат і хрускіт, який робила ваша бабуся? Тоді знайомтеся з перевіреним рецептом з секретним інгредієнтом.
Інгредієнти
- капуста
- 1 кг
- морква
- 1-2 шт.
- сіль
- 15-25 г
- насіння кропу
- 1-2 ч. ложки
Процес приготування:
Нашаткуйте капусту, натріть моркву і змішайте з сіллю. Додайте насіння кропу та ретельно перемішайте.
Коли капуста пустить сік, перекладіть її в банки і щільно утрамбуйте.
Поставте банки на піддон — зайвий розсіл буде стікати в нього.
Накрийте банки кришками, але не закручуйте щільно, щоб сік мав куди виходити.
Через 1–2 дні, коли виділення соку припиниться, перенесіть банки в прохолодне місце.
На п’ятий день капуста буде готова до вживання — соковита, хрустка і ароматна.
Смачного!