Консервація і варення
174
1 хв

Квашена капуста за старовинним рецептом — справжній смак дитинства з секретним інгредієнтом від бабусі

Пам’ятаєте той неповторний смак квашеної капусти, який дарувала вам бабуся в дитинстві? Соковита та хрустка, це закушування було на святковому столі практично завжди.

Тетяна Мележик
25 хвилин
28 ккал
Квашена капуста з секретним інгредієнтом (рецепт)

Квашена капуста з секретним інгредієнтом (рецепт) / © unsplash.com

Сьогодні квашена капуста досі популярна, але її справжній смак давно загубився. Мрієте відтворити той аромат і хрускіт, який робила ваша бабуся? Тоді знайомтеся з перевіреним рецептом з секретним інгредієнтом.

Інгредієнти

капуста
1 кг
морква
1-2 шт.
сіль
15-25 г
насіння кропу
1-2 ч. ложки

Процес приготування:

  1. Нашаткуйте капусту, натріть моркву і змішайте з сіллю. Додайте насіння кропу та ретельно перемішайте.

  2. Коли капуста пустить сік, перекладіть її в банки і щільно утрамбуйте.

  3. Поставте банки на піддон — зайвий розсіл буде стікати в нього.

  4. Накрийте банки кришками, але не закручуйте щільно, щоб сік мав куди виходити.

  5. Через 1–2 дні, коли виділення соку припиниться, перенесіть банки в прохолодне місце.

  6. На п’ятий день капуста буде готова до вживання — соковита, хрустка і ароматна.

Смачного!

174
