Квашені баклажани на холодну пору року: ідеальне закушування до вашого столу
Ароматне пряне овочеве закушування стане справжньою окрасою вечері: вона чудово доповнить основну страву або порадує смаком просто на хлібі.
Поки триває сезон баклажанів, саме час подбати про їхні заготовки на зиму. Цей корисний овоч дарує насолоду смаком незалежно від пори року. Квашені або мариновані баклажани чудово доповнять гарнір, цільнозерновий хліб, м’ясо чи рибу.
Інгредієнти
- баклажан
- 1 ½ кг
- морква
- 300 г
- червоний солодкий перець
- 150 г
- червоний гострий перець
- 1 шт.
- часник
- 40 г
- зелень
- за смаком
Процес приготування:
Починаємо з баклажанів: зробіть поздовжній надріз, залишаючи кінці цілими, і видаліть плодоніжку. Відправляємо їх бланшуватися в каструлю. Поки баклажани готуються, займемося маринадом: залийте всі спеції окропом і дайте настоятися до повного охолодження.
Подрібніть зелень і часник, натріть моркву, а солодкий перець наріжте соломкою. Добре перемішайте всі інгредієнти. Тим часом дістаньте баклажани і притисніть під гніт на 30–40 хвилин, щоб позбутися гіркоти та зберегти пружність. Селеру покладіть у солону воду.
Коли баклажани охолонуть, наповніть їх приготовленою начинкою та обмотайте стеблами селери. Залийте холодним маринадом через сито, використовуючи широку плоску миску для квашення. Накрийте марлею і залиште на 5–7 днів.
Смачного!