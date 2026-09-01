Квашені помідори з гірчицею: пропорції розсолу на 1, 3 і 5 літрів

Квашені помідори

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Квашені помідори з гірчицею — ароматна домашня закуска, яку готують без оцту та стерилізації. Завдяки природному бродінню помідори набувають характерного кисло-солоного смаку, а гірчиця додає їм легкої пікантності.

Квасити помідори можна в банках, емальованому посуді або відрі з харчового пластику. Для заготівлі краще вибирати щільні стиглі плоди приблизно однакового розміру, без тріщин, вм’ятин та інших пошкоджень.

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Що знадобиться для квашення

Крім помідорів, підготуйте часник, кріп із парасольками та листя хрону. За бажанням можна додати листя вишні або смородини, петрушку, базилік, фенхель, кілька кілець цибулі.

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Для більш пряного смаку підійдуть чорний і духмяний перець горошком, лавровий лист, гвоздика та зерна гірчиці. Якщо любите гострі закуски, додайте кілька кружалець гострого перцю.

Не обов’язково використовувати всю перелічену зелень і спеції одночасно. Основний набір можна обмежити кропом, хроном, часником і перцем, а решту додавати на свій смак.

Скільки солі, цукру та гірчиці додавати на 1, 3 та 5 літрів розсолу

Для 1 літра розсолу потрібно взяти 1 л води, 2 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку сухого гірчичного порошку.

На 3 літри розсолу знадобляться 3 л води, 6 столових ложок солі, 3 столові ложки цукру та 3 столові ложки сухої гірчиці.

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Якщо потрібно приготувати 5 літрів розсолу, візьміть 5 л води, 10 столових ложок солі, 5 столових ложок цукру та 5 столових ложок сухої гірчиці.

Як підготувати помідори

Помідори ретельно вимийте та переберіть. М’які, перестиглі або тріснуті плоди краще не використовувати — під час квашення вони можуть швидко втратити форму.

Зелень і листя промийте, часник очистьте. На дно чистої ємності покладіть частину кропу, листя хрону, вишні або смородини. Додайте часник, кілька горошин чорного та духмяного перцю.

Потім викладіть помідори. Між ними можна розподілити решту зелені, часнику та прянощів. Укладати плоди потрібно досить щільно, але без сильного натискання, щоб не пошкодити шкірку.

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Як приготувати розсіл із гірчицею

У холодній питній воді розчиніть сіль і цукор відповідно до потрібної кількості розсолу. Потім всипте сухий гірчичний порошок і добре перемішайте.

Кип’ятити розсіл не потрібно. Залийте ним помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Зверху покладіть листя хрону. Якщо плоди спливають, їх можна притиснути чистим невеликим гнітом.

Скільки квасити помідори

Ємність прикрийте кришкою, але не закривайте герметично. Під час ферментації утворюється газ, який повинен вільно виходити.

Спочатку помідори залишають за кімнатної температури. Через кілька днів розсіл може помутніти, а в ньому з’являться бульбашки — це ознаки активного бродіння. Ємність краще поставити на піддон або велику тарілку, оскільки розсіл у цей період може підтікати.

Приблизно через 5–7 днів помідори можна скуштувати. Чим тепліше в приміщенні, тим швидше відбувається ферментація, тому орієнтуватися варто не лише на кількість днів, а й на смак.

Коли помідори набули бажаної кислинки, їх переносять у холодильник, льох або інше холодне місце. Низька температура сповільнює подальше бродіння.

Що важливо під час квашення

Помідори повинні постійно залишатися під розсолом. Саме тому зверху їх за потреби притискають гнітом. Якщо частина плодів виступатиме над рідиною, на поверхні можуть розвиватися небажані мікроорганізми.

Готові помідори виходять кисло-солоними, пряними та ароматними. Гірчиця додає легкої гостроти, а часник, хрін і кріп створюють той самий насичений смак, за який люблять домашні квашені помідори.

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