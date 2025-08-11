ТСН у соціальних мережах

Малосольні помідори в пакеті швидкого приготування

Швидкі малосольні помідори в пакеті: ідеальна закуска за 5 хвилин

Ганна Носова
Малосольні помідори в пакеті

Якщо вам наблидли малосольні огірки, пропонуємо спробувати цей простий і надзвичайно швидкий рецепт малосольних помідорів. Всього 5 хвилин активної роботи — і у вас буде чудова ароматна закуска, яка ідеально смакуватиме до м’яса, картоплі або просто як самостійна страва.

Інгредієнти

Для цього рецепту вам знадобляться:

  • Помідори — 1 кг (бажано невеликі)

  • Часник — 5 зубчиків

  • Свіжий кріп — 1 пучок

  • Сіль — 1 столова ложка без гірки

  • Цукор — 0,5 столової ложки

  • Мелений чорний перець — 1 чайна ложка

Як приготувати малосольні помідори

Спочатку помийте помідори. Біля основи кожного плоду зробіть неглибокі хрестоподібні надрізи ножем. Це допоможе їм швидше та краще просолитися.

Покладіть підготовлені помідори у міцний поліетиленовий пакет. Дрібно наріжте часник та кріп і додайте їх до томатів. Всипте туди ж сіль, цукор і чорний перець.

Щільно зав’яжіть пакет, залишивши трохи повітря, і добре потрусіть, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Для надійності покладіть цей пакет в інший, зав’яжіть його та розмістіть у тарілку, щоб уникнути можливого протікання.

Залиште помідори при кімнатній температурі на 2 години. За цей час вони стануть малосольними і вже будуть готові до вживання.

Однак, якщо ви хочете отримати насиченіший смак та аромат, краще залишити їх на цілу добу. Після цього помідори варто перекласти в холодильник для подальшого зберігання.

Подавайте цю смачну закуску разом із часником і кропом. Вона має не лише привабливий вигляд, а й неймовірний аромат і чудовий смак, який чудово доповнить будь-який стіл.

