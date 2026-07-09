Рецепт маринаду для кабачків: як приготувати ароматну закуску на зиму

Мариновані кабачки

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У літній період кожна господиня прагне зберегти свіжість та користь сезонних овочів. Однією з найпопулярніших та найулюбленіших заготовок є хрумкі мариновані кабачки. Завдяки вдалому поєднанню спецій та правильно збалансованому маринаду, овочі виходять соковитими, апетитними та чудово доповнюють будь-який гарнір у холодну пору року.

Головний секрет успіху цієї консервації полягає у правильних пропорціях заливки та прянощах, які викладаються на дно кожної банки. Самі кабачки завдяки дворазовому заливанню виходять щільними, пружними і зберігають свій привабливий вигляд.

Для того щоб закрити 2 літрові банки цієї смачної закуски, необхідно підготувати чітко визначену кількість продуктів.

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Основні компоненти та спеції:

Кабачки — 1,4 кг

Часник — 6 зубчиків

Парасольки кропу — 2 шт.

Чорний перець горошком — 12 шт.

Запашний перець — 4 шт.

Листя смородини або вишні — за бажанням

Для маринаду:

Вода — 1 л

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 4 ст. л.

Оцет — 100 мл

Покроковий процес консервації

Приготування за цим рецептом не забере багато часу, а результат приємно здивує навіть досвідчених кулінарів.

Кабачки ретельно миють та нарізають кружальцями або брусочками середньої товщини. Банки та кришки необхідно заздалегідь простерилізувати будь-яким зручним способом. На дно кожної підготовленої літрової банки порівну викладають парасольки кропу, очищені зубчики часнику, горошини чорного та запашного перцю. За бажанням додають чисте листя вишні чи смородини, які надають додаткового аромату. Нарізані кабачки максимально щільно укладають у банки поверх спецій до самого верху. Овочі у банках заливають крутим окропом, прикривають кришками і залишають настоюватися протягом 15 хвилин. Цей етап дозволяє кабачкам прогрітися. Після закінчення зазначеного часу воду з банок обережно зливають у каструлю. До цієї рідини додають сіль та цукор, ретельно перемішують і доводять до кипіння. Щойно розсіл закипить, у нього вливають оцет і відразу знімають з вогню. Киплячим маринадом заливають кабачки у банках до самих країв. Місткості одразу ж герметично закочують за допомогою закаточного ключа або гвинтових кришок.

Після закриття банки обов’язково перевертають догори дном і добре закутують теплою ковдрою чи щільним рушником. У такому стані заготовки залишають до повного охолодження. Повільне остигання забезпечує додаткову самостерилізацію, завдяки якій консервація буде надійно зберігатися впродовж усієї зими навіть за кімнатної температури.

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