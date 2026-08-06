Мариновані помідори по-болгарськи на зиму: рецепт, перевірений часом

Помідори по-болгарьски

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Мариновані помідори по-болгарськи користуються величезною популярністю завдяки своєму неймовірному аромату та збалансованому солодкувато-пряному смаку. Головна відмінність цього рецепта від класичних заготовок полягає у додаванні солодкого болгарського перцю, часнику та зелені, які роблять маринад просто неперевершеним. Використання невеликих півлітрових банок дуже зручне, адже таку порцію можна з’їсти за один раз.

Інгредієнти на дві півлітрові банки:

Помідори — 1 кілограм.

Перець болгарський — 5 штук.

Часник — 1 головка.

Перець гострий — половина штуки.

Укроп — 50 грамів.

Петрушка — 50 грамів.

Перець духмяний горошком — по 1 штуці на банку.

Перець чорний горошком — по 3 штуки на банку.

Для заправки з розрахунку на одну півлітрову банку:

Сіль — 1 чайна ложка.

Цукор — 1 столова ложка.

Уксус дев’ятивідсотковий — 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Спершу підготуйте всю необхідну зелень, овочі та ретельно їх вимийте у прохолодній воді. 0,5-літрові банки разом із металевими кришками простерилізуйте зручним для вас способом, щоб вони були абсолютно чистими.

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Головку часнику розберіть на зубчики та очистьте. Болгарський перець очистьте від насіння та плодоніжок, а потім наріжте невеликими поздовжніми часточками. Гострий перець наріжте невеликими шматочками, зважаючи на те, що він додасть заготовці легкої пікантності.

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На дно кожної підготовленої 0,5-літрової банки викладіть частину свіжого кропу, петрушки, очищені зубчики часнику та кілька шматочків гострого перцю. Також покладіть туди по 1 горошині духмяного перцю та по 3 горошини чорного перцю.

Щільно заповніть банки стиглими помідорами, чергуючи їх із підготовленими шматочками солодкого болгарського перцю, щоб овочі лежали компактно і займали весь вільний простір.

Залийте наповнені банки крутим окропом до самого верху, накрийте їх стерильними металевими кришками та залиште прогреватися приблизно на 15 хвилин.

Обережно злийте воду з банок назад у каструлю, доведіть її до кипіння та залийте овочі вдруге ще на 10 хвилин, після чого знову злийте цю воду.

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У кожну 0,5-літрову банку безпосередньо перед фінальним заливанням додайте по 1 чайній ложці солі, по 1 столовій ложці цукру та по 1 столовій ложці 9-відсоткового оцту.

Залийте банки свіжим киплячим окропом до самого верху, щоб усі кристали солі й цукру розчинилися.

Герметично закатуйте або закрутіть банки кришками, переверніть їх догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Зберігайте готові консервовані помідори в прохолодному темному місці.

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