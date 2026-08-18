Найкращий маринад для томатів: рецепт консервованих помідорів

Маринад для помідорів

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Цей рецепт консервації вирізняється особливим балансом смаку, завдяки чому помідори виходять неймовірно апетитними. Процес приготування не потребує надмірних зусиль, а результат перевершує всі очікування.

Підготовка інгредієнтів та спецій

Для заготівлі найкраще підбирати щільні, неперестиглі помідори однакового середнього розміру, щоб вони рівномірно просочувалися маринадом. Крім томатів, знадобляться такі спеції та овочі.

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На одну трилітрову банку використовують один невеличкий лавровий лист, кілька горошин чорного перцю (від п’яти до восьми штук за смаком) та дві невеликі гвоздики (або одну крупну). Наявність гвоздики та перцю є ключовим секретом насиченого аромату.

Ріпчасту цибулю та салатний перець додають у помірній кількості, викладаючи їх разом із томатами. Кількість цих інгредієнтів можна регулювати за власним смаком.

Пропорції маринаду на одну трилітрову банку (на 1,5 літра води)

Сіль — 40 грамів (3 столові ложки без гірки). Важливо обирати чисту харчову сіль без домішок і піску.

Цукор — 115 грамів (8 столових ложок без гірки).

9% оцет — 35–50 грамів (4 столові ложки), кількість можна регулювати на свій смак.

Покроковий процес приготування

Чисті банки ретельно миють, а кришки обдають окропом (стерилізація самих банок перед заповненням не є обов’язковою). На дно кожної ємності викладають лавровий лист, перець горошком, гвоздику, а також невелику кількість нарізаної цибулі. Підготовлені томати щільно укладають у банки, перекладаючи їх шматочками цибулі та салатного перцю. Робити це слід обережно, щоб не пошкодити шкірку овочів. Воду заздалегідь доводять до киплячого стану. Окропом спочатку трохи прогрівають банки, заливаючи його невеликими порціями, щоб скло рівномірно адаптувалося до температури. Через хвилину гарячу воду доливають до самого верху, повністю покриваючи помідори. Банки накривають кришками й залишають настоюватися на 8–10 хвилин (для дрібних томатів чері достатньо 5 хвилин). Воду з усіх банок обережно зливають назад у каструлю через спеціальну сіточку, щоб не втратити спеції. До рідини додають сіль, цукор та оцет згідно з пропорціями, після чого маринад ставлять на вогонь і доводять до кипіння, ретельно помішуючи до повного розчинення сипучих інгредієнтів. Киплячим маринадом заливають помідори до самого краю горловини банки та герметично закатують кришками.

Готові консервовані помідори перевертають догори дном, ретельно укутують теплою ковдрою і залишають до повного природного охолодження на наступний день.

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