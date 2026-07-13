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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
3 хв

Найпростіший спосіб приготування домашнього вина з чорної смородини

Як зробити вино з ягід чорної смородини: найпростіший рецепт

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
336 годин
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Коментарі
Вино з чорної смородини

Вино з чорної смородини

Якщо ви вважаєте виготовлення домашнього вина складним і тривалим процесом, цей метод змінить вашу думку. Існує максимально спрощена технологія, яка забирає мінімум часу і водночас дозволяє отримати чудовий натуральний напій. Вона ідеально підходить для тих, хто постійно зайнятий, але хоче власноруч зробити якісне вино.

Нижче наведено покроковий і найпростіший рецепт, повністю адаптований для звичайної шестилітрової банки.

Розрахунок пропорцій та інгредієнтів

Для приготування сусла за цим методом використовується просте золоте правило співвідношення компонентів. На кожні 1 кілограм ягід береться 1 літр води та 0.5 кілограма цукру.

Для нашого об’єму знадобиться:

  • Чорна смородина — 2 кг;

  • Вода — 2 л (плюс 1 л додатково для регулювання густини);

  • Цукор — 1 кг (розділений на два етапи).

Як приготувати вино

Підготовка та подрібнення ягід

Смородину перед початком роботи мити не потрібно, щоб зберегти на її поверхні природні дикі дріжджі. Головне завдання — подрібнити сировину так, щоб кожна ягідка була повністю роздавлена.

  1. Робити це вручну досить важко і неефективно. Найкращим та найшвидшим рішенням є використання звичайної м’ясорубки. Ретельне перекручування ягід дозволить смородині максимально віддати свій сік.

  2. Перекручену ягідну масу (з 2 кілограмів ягід виходить приблизно 2 літри густого пюре) переливають у шестилітрову банку.

  3. Оскільки додавати абсолютно весь об’єм цукру (кілограм) одразу в банку ризиковано — сусло може вийти через верх під час бурхливого бродіння, — цей процес розділяють. На початковому етапі в одному літрі води розчиняють перші 0.5 кілограма цукру і виливають цей сироп до ягідної маси. Туди ж одразу доливають решту води (ще 2 літри). Таким чином, у шестилітровій банці з’єднуються 2 літри ягідного пюре, 3 літри води та перші пів кілограма цукру, залишаючи необхідне місце для підняття піни. Другу частину цукру додають уже значно пізніше — після повного завершення першого етапу бродіння та проціджування вина.

Встановлення гідрозатвору

Для правильного розвитку бродіння необхідно повністю обмежити доступ кисню до ємності, забезпечивши водночас вільний вихід вуглекислого газу.

  1. У звичайному капроновому корку для банки проробляється невеликий отвір, куди щільно вставляється тонка гнучка трубочка.

  2. Місце з’єднання трубочки з корком ретельно заліплюється звичайним дитячим пластиліном. Це простий, але дуже надійний спосіб забезпечити повну герметичність.

  3. Корок щільно закриває банку, а вільний кінець трубки опускається в ємність із чистою водою.

Активне бродіння може розпочатися не одразу, оскільки консистенція сусла є досить густою. Зазвичай перші бульбашки в склянці з водою з’являються через 2–3 дні, а інколи вже наступного дня.

Зняття з осаду та фінальне підсолоджування

Сусло залишають у спокої до повного завершення первинного бродіння. Сигналом до наступних дій стане повне припинення виділення бульбашок газу з трубочки.

  1. Як тільки вино перестало грати, його необхідно акуратно зняти з осаду. Рідину зливають в окрему чисту ємність, а весь щільний ягідний осад (мезгу та відпрацьовані дріжджі) повністю видаляють і викидають.

  2. Решту цукру (другі 0.5 кілограма) додають уже безпосередньо до чистого, відфільтрованого молодого вина.

  3. Після додавання цукру напій знову закривають під гідрозатвор і відправляють у прохолодне темне місце для остаточного тихого бродіння, освітлення та формування фінального смаку.

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