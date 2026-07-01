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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Не лише джем чи варення: приготуйте на зиму смачний вишневий мармелад

Домашній вишневий мармелад — це ніжний, ароматний і корисний десерт із насиченим ягідним смаком. Він готується з мінімуму інгредієнтів, не містить штучних добавок і чудово підходить як для дорослих, так і для дітей.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Вишневий мармелад: рецепт

Вишневий мармелад: рецепт / © pexels.com

Такий мармелад легко приготувати вдома, особливо якщо використовувати агар-агар — натуральний рослинний загусник, який забезпечує щільну та пружну текстуру.

Інгредієнти

вишня без кісточки
1 кг
цукор
800 г
желатин
40 г
вода
100 мл

Процес приготування:

  1. Вишню ретельно промийте, видаліть кісточки та подрібніть у пюре за допомогою блендера. За бажанням можна перетерти масу через сито для більш ніжної текстури.

  2. Перелийте вишневе пюре в каструлю, додайте цукор і воду (або сік). Добре перемішайте.

  3. В окремій ємності змішайте агар-агар з невеликою кількістю рідини, щоб уникнути грудочок, після чого додайте його до ягідної маси.

  4. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Варіть 3–5 хвилин, постійно помішуючи. Агар-агар починає працювати тільки після кипіння.

  5. Зніміть масу з вогню та швидко розлийте у силіконові форми або невеликий контейнер.

  6. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставте в холодильник на 1–2 години до повного застигання.

  7. Готовий мармелад вийміть із форм і наріжте або подайте у вигляді цукерок.

Смачного!

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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