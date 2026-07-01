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- Консервація і варення
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Не лише джем чи варення: приготуйте на зиму смачний вишневий мармелад
Домашній вишневий мармелад — це ніжний, ароматний і корисний десерт із насиченим ягідним смаком. Він готується з мінімуму інгредієнтів, не містить штучних добавок і чудово підходить як для дорослих, так і для дітей.
Такий мармелад легко приготувати вдома, особливо якщо використовувати агар-агар — натуральний рослинний загусник, який забезпечує щільну та пружну текстуру.
Інгредієнти
- вишня без кісточки
- 1 кг
- цукор
- 800 г
- желатин
- 40 г
- вода
- 100 мл
Процес приготування:
Вишню ретельно промийте, видаліть кісточки та подрібніть у пюре за допомогою блендера. За бажанням можна перетерти масу через сито для більш ніжної текстури.
Перелийте вишневе пюре в каструлю, додайте цукор і воду (або сік). Добре перемішайте.
В окремій ємності змішайте агар-агар з невеликою кількістю рідини, щоб уникнути грудочок, після чого додайте його до ягідної маси.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Варіть 3–5 хвилин, постійно помішуючи. Агар-агар починає працювати тільки після кипіння.
Зніміть масу з вогню та швидко розлийте у силіконові форми або невеликий контейнер.
Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставте в холодильник на 1–2 години до повного застигання.
Готовий мармелад вийміть із форм і наріжте або подайте у вигляді цукерок.
Смачного!