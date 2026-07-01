Не лише джем чи варення: приготуйте на зиму смачний вишневий мармелад

Такий мармелад легко приготувати вдома, особливо якщо використовувати агар-агар — натуральний рослинний загусник, який забезпечує щільну та пружну текстуру.

Процес приготування:

Вишню ретельно промийте, видаліть кісточки та подрібніть у пюре за допомогою блендера. За бажанням можна перетерти масу через сито для більш ніжної текстури.

Перелийте вишневе пюре в каструлю, додайте цукор і воду (або сік). Добре перемішайте.

В окремій ємності змішайте агар-агар з невеликою кількістю рідини, щоб уникнути грудочок, після чого додайте його до ягідної маси.

Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Варіть 3–5 хвилин, постійно помішуючи. Агар-агар починає працювати тільки після кипіння.

Зніміть масу з вогню та швидко розлийте у силіконові форми або невеликий контейнер.

Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого поставте в холодильник на 1–2 години до повного застигання.