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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Не закривайте огірки без цього інгредієнта: додайте його в кожну банку — і вони вийдуть ідеально хрусткими

Якщо хочете, щоб мариновані огірки залишалися хрусткими навіть через кілька місяців після закатування, скористайтеся цим перевіреним рецептом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
16 ккал
Коментарі
Маринад для огірків на 3-літрову банку

Маринад для огірків на 3-літрову банку / © pexels.com

Його секрет — простий інгредієнт, який додають у кожну банку. Саме він допомагає овочам зберегти пружність, насичений смак і приємний хрускіт.

Інгредієнти

огірки
10 шт
парасолька кропу з насінням
1 шт
лавровий лист
1 шт
зубчик часнику
2 великі
гірчиця в зернах
½ ч. ложки
вода
1,5 л
цукор
200 г
оцет
200 мл
сіль
75 г

Процес приготування:

  1. Добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 3–4 години. Це допоможе плодам насититися вологою й залишитися максимально хрусткими після консервації.

  2. Банку та кришку ретельно вимийте й простерилізуйте будь-яким зручним способом.

  3. На дно банки покладіть листок хрону, парасольку кропу, кілька зубчиків часнику, чорний і духмяний перець, лавровий лист. Після цього щільно наповніть банку огірками.

  4. У банку покладіть таблетку аспірину. Саме цей інгредієнт допомагає огіркам довше залишатися пружними та добре зберігатися.

  5. У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, після чого влийте оцет і проваріть ще 1–2 хвилини.

  6. Киплячим маринадом залийте огірки до самого верху.

  7. Одразу герметично закатайте банку стерильною кришкою, переверніть догори дном і добре укутайте ковдрою. Залиште до повного охолодження.

Смачного!

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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