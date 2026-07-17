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- Консервація і варення
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Не закривайте огірки без цього інгредієнта: додайте його в кожну банку — і вони вийдуть ідеально хрусткими
Якщо хочете, щоб мариновані огірки залишалися хрусткими навіть через кілька місяців після закатування, скористайтеся цим перевіреним рецептом.
Його секрет — простий інгредієнт, який додають у кожну банку. Саме він допомагає овочам зберегти пружність, насичений смак і приємний хрускіт.
Інгредієнти
- огірки
- 10 шт
- парасолька кропу з насінням
- 1 шт
- лавровий лист
- 1 шт
- зубчик часнику
- 2 великі
- гірчиця в зернах
- ½ ч. ложки
- вода
- 1,5 л
- цукор
- 200 г
- оцет
- 200 мл
- сіль
- 75 г
Процес приготування:
Добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 3–4 години. Це допоможе плодам насититися вологою й залишитися максимально хрусткими після консервації.
Банку та кришку ретельно вимийте й простерилізуйте будь-яким зручним способом.
На дно банки покладіть листок хрону, парасольку кропу, кілька зубчиків часнику, чорний і духмяний перець, лавровий лист. Після цього щільно наповніть банку огірками.
У банку покладіть таблетку аспірину. Саме цей інгредієнт допомагає огіркам довше залишатися пружними та добре зберігатися.
У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, після чого влийте оцет і проваріть ще 1–2 хвилини.
Киплячим маринадом залийте огірки до самого верху.
Одразу герметично закатайте банку стерильною кришкою, переверніть догори дном і добре укутайте ковдрою. Залиште до повного охолодження.
Смачного!