Незвичайний рецепт кетчупу на зиму з гарбуза: варто спробувати

Кетчуп з гарбуза

Чому б не відійти від звичного томатного соусу і не додати у свій раціон трішки осіннього сонця? Кетчуп із гарбуза — це справжнє кулінарне відкриття, яке поєднує в собі ніжну солодкість гарбуза, легку кислинку яблук та пряну теплоту спецій. Цей соус стане не просто альтернативою, а універсальною приправою, здатною перетворити будь-яку страву — від м’яса та картоплі до макаронів чи запечених овочів. Його аромат наповнить кухню затишком, а смак здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти

Гарбуз: 350 г

Яблука: 250 г

Цибуля: 1 шт.

Часник: 1–2 зубчики

Томатна паста: 1 ст. л.

Цукор: 2–3 ст. л.

Лимонний сік: 1 ч. л.

Сіль, перець, хмелі-сунелі: за смаком

Покрокове приготування

Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками. Розігрійте невелику кількість олії в глибокій каструлі та обсмажте їх до золотистого кольору. Важливо не пересмажити, а лише довести до м’якості та аромату. Очистіть гарбуз і яблука від шкірки та насіння, наріжте їх невеликими кубиками. Додайте до цибулі та часнику, влийте близько 100 мл води, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні. Цей етап дозволяє овочам та фруктам пом’якшитися, обмінятися смаками та ароматами. Коли гарбуз і яблука стануть м’якими, додайте спеції та томатну пасту. Добре перемішайте та готуйте ще 3–4 хвилини. Це дозволить спеціям повністю розкрити свій букет, а томатній пасті — інтегруватися в соус. Зніміть каструлю з вогню та ретельно перебийте всю масу блендером. Досягніть абсолютно однорідної, шовковистої консистенції без грудочок. Саме в цей момент додайте лимонний сік. Він не тільки додасть кислинки, але й виступить як природний консервант. Готовий гарячий соус розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте. Після охолодження зберігайте у холодильнику. Завдяки цій нескладній процедурі ви зможете насолоджуватися смаком літа та осені навіть у найхолодніші дні.

Цей гарбузовий кетчуп стане не просто приправою, а справжньою окрасою вашого столу, що надасть будь-якій страві особливий, теплий смак.