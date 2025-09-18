ТСН у соціальних мережах

Консервація і варення
77
2 хв

Незвичайний рецепт кетчупу на зиму з гарбуза: варто спробувати

Навіщо обмежуватися звичайним томатним кетчупом, коли можна приготувати щось по-справжньому особливе? Спробуйте зробити на зиму кетчуп з гарбуза — це незвичний, але дуже смачний соус, який вразить вас своїм м’яким солодкуватим смаком, що доповнений яблучною кислинкою та пряними нотками спецій. Він ідеально підходить до м’яса, овочів та борошняних страв.

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
1 год. 5 хв.
43 ккал
Кетчуп з гарбуза

Чому б не відійти від звичного томатного соусу і не додати у свій раціон трішки осіннього сонця? Кетчуп із гарбуза — це справжнє кулінарне відкриття, яке поєднує в собі ніжну солодкість гарбуза, легку кислинку яблук та пряну теплоту спецій. Цей соус стане не просто альтернативою, а універсальною приправою, здатною перетворити будь-яку страву — від м’яса та картоплі до макаронів чи запечених овочів. Його аромат наповнить кухню затишком, а смак здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти

  • Гарбуз: 350 г

  • Яблука: 250 г

  • Цибуля: 1 шт.

  • Часник: 1–2 зубчики

  • Томатна паста: 1 ст. л.

  • Цукор: 2–3 ст. л.

  • Лимонний сік: 1 ч. л.

  • Сіль, перець, хмелі-сунелі: за смаком

Покрокове приготування

  1. Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками. Розігрійте невелику кількість олії в глибокій каструлі та обсмажте їх до золотистого кольору. Важливо не пересмажити, а лише довести до м’якості та аромату.

  2. Очистіть гарбуз і яблука від шкірки та насіння, наріжте їх невеликими кубиками. Додайте до цибулі та часнику, влийте близько 100 мл води, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні. Цей етап дозволяє овочам та фруктам пом’якшитися, обмінятися смаками та ароматами.

  3. Коли гарбуз і яблука стануть м’якими, додайте спеції та томатну пасту. Добре перемішайте та готуйте ще 3–4 хвилини. Це дозволить спеціям повністю розкрити свій букет, а томатній пасті — інтегруватися в соус.

  4. Зніміть каструлю з вогню та ретельно перебийте всю масу блендером. Досягніть абсолютно однорідної, шовковистої консистенції без грудочок. Саме в цей момент додайте лимонний сік. Він не тільки додасть кислинки, але й виступить як природний консервант.

  5. Готовий гарячий соус розлийте по стерилізованих банках і щільно закрийте. Після охолодження зберігайте у холодильнику. Завдяки цій нескладній процедурі ви зможете насолоджуватися смаком літа та осені навіть у найхолодніші дні.

Цей гарбузовий кетчуп стане не просто приправою, а справжньою окрасою вашого столу, що надасть будь-якій страві особливий, теплий смак.

