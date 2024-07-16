Огірки з борошном: смачний рецепт квашених овочів на зиму без стерилізації

Огірки солоні з борошном
Це, напевно один з найпростіших рецептів консервування огірків на зиму. Стерилізувати їх не потрібно. Крім того, у цьому рецепті є певний загадковий інгредієнт і це - борошно. І ніхто достеменно не знає, для чого воно додається, але огірки по цьому рецепту виходять хрусткими та дзвінкими.
Інгредієнти для приготування огірків з борошном
З розрахунку на одну 3-х літрову банку
- огірки - 2-2,5 кг,
- борошно - 3 ст.л з гіркою,
- сіль кам'яна - 3 ст л з гіркою,
- часник - 2-3 зубчики,
- лавровий лист - 1, зонтик укропу - 1,
- листя та корінь хрону за вашим смаком,
- гіркий перець на смак
Приготування огірків з борошном
- Огірки вимити їх та повідрізати хвостики.
- Банки гарно помити. На дно банки покласти зубчики часнику, гіркий перець лавровий лист, зонтик укропу, листя та корінь хрону.
- Далі викласти щільно огірки, досипати сіль і борошно.
- Залити холодною водою з крана, накрити капроновою кришкою. Декілька раз перевернути банку туди-сюди, щоб сіль та борошно рівномірно розподілились.
- Ставимо банки на три доби в приміщенні, пару раз за день перевертаючи їх, щоб розігнати борошно. На 4 день виносимо у підвал. Найсмачнішими вони будуть через 1,5-2 місяці.
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