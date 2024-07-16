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Огірки з борошном: смачний рецепт квашених овочів на зиму без стерилізації

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
11 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
1 хв
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Огірки з борошном: смачний рецепт квашених овочів на зиму без стерилізації

Огірки з борошном

Огірки солоні з борошном

Це, напевно один з найпростіших рецептів консервування огірків на зиму. Стерилізувати їх не потрібно. Крім того, у цьому рецепті є певний загадковий інгредієнт і це - борошно. І ніхто достеменно не знає, для чого воно додається, але огірки по цьому рецепту виходять хрусткими та дзвінкими. 

Інгредієнти для приготування огірків з борошном

З розрахунку на одну 3-х літрову банку 

  • огірки - 2-2,5 кг,
  • борошно - 3 ст.л з гіркою,
  • сіль кам'яна -  3 ст л з гіркою,
  • часник - 2-3 зубчики,
  • лавровий лист - 1, зонтик укропу - 1,
  • листя та корінь хрону за вашим смаком,
  • гіркий перець на смак

Приготування огірків з борошном

  • Огірки вимити їх та повідрізати хвостики.
  • Банки гарно помити. На дно банки покласти зубчики часнику, гіркий перець лавровий лист, зонтик укропу, листя та корінь хрону.
  • Далі викласти щільно огірки, досипати сіль і  борошно.
  • Залити холодною водою з крана, накрити капроновою кришкою. Декілька раз перевернути банку туди-сюди, щоб сіль та борошно рівномірно розподілились.
  • Ставимо банки на три доби в приміщенні, пару раз за день перевертаючи їх, щоб розігнати борошно. На 4 день виносимо у підвал. Найсмачнішими вони будуть через 1,5-2 місяці. 

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