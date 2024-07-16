Огірки з борошном: смачний рецепт квашених овочів на зиму без стерилізації

Це, напевно один з найпростіших рецептів консервування огірків на зиму. Стерилізувати їх не потрібно. Крім того, у цьому рецепті є певний загадковий інгредієнт і це - борошно. І ніхто достеменно не знає, для чого воно додається, але огірки по цьому рецепту виходять хрусткими та дзвінкими.

Інгредієнти для приготування огірків з борошном

З розрахунку на одну 3-х літрову банку

огірки - 2-2,5 кг,

борошно - 3 ст.л з гіркою,

сіль кам'яна - 3 ст л з гіркою,

часник - 2-3 зубчики,

лавровий лист - 1, зонтик укропу - 1,

листя та корінь хрону за вашим смаком,

гіркий перець на смак

Приготування огірків з борошном

Огірки вимити їх та повідрізати хвостики.

Банки гарно помити. На дно банки покласти зубчики часнику, гіркий перець лавровий лист, зонтик укропу, листя та корінь хрону.

Далі викласти щільно огірки, досипати сіль і борошно.

Залити холодною водою з крана, накрити капроновою кришкою. Декілька раз перевернути банку туди-сюди, щоб сіль та борошно рівномірно розподілились.

Ставимо банки на три доби в приміщенні, пару раз за день перевертаючи їх, щоб розігнати борошно. На 4 день виносимо у підвал. Найсмачнішими вони будуть через 1,5-2 місяці.

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