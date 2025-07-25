Огірки з кетчупом чилі: легкий рецепт без стерилізації на зиму

Огірки з кетчупом

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Мариновані огірки з пікантним кетчупом Чилі — це справжня насолода для гурманів і улюблена зимова заготовка в багатьох родинах. Не дивно, адже спробувавши їх одного разу, ви неодмінно закохаєтесь у цей неперевершений смак. Ділимося рецептом хрумких та соковитих огірків з кетчупом без стерилізації банок, Процес приготування простий і швидкий, а результат перевершить усі очікування.

Необхідні інгредієнти

Огірки — 5-6 кілограмів (бажано невеликих)

Перець чорний горошком — 6 шт.

Перець духмяний горошком — 2 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Гірчиця (насіння) — ½ ч. л.

Кріп — за бажанням і за смаком (можна додати парасольки кропу на дно банки)

Часник — 2-3 зубчики (за бажанням, можна нарізати та додати до огірків)

Для маринаду

Вода — 3 л

Цукор — 2 склянки

Сіль кам’яна — 4 ст. л.

Оцет 9% — 2 склянки

Кетчуп «Чилі» — 1 упаковка (300 г)

Як приготувати

Підготовка огірків та банок

Щоб огірки вийшли ідеально хрумкими, почніть з їхньої попередньої підготовки. Ретельно вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді щонайменше на чотири години. Цей крок допоможе їм залишатися твердими після маринування. Після замочування дістаньте огірки з води та обріжте кінчики з обох сторін.

Літрові банки добре помийте — стерилізувати їх не потрібно, що значно спрощує процес. На дно кожної чистої банки покладіть горошини чорного та духмяного перців, один лавровий листочок. Якщо використовуєте, додайте кріп та нарізаний часник. Потім щільно складіть підготовлені огірки в банки.

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Подвійне заливання окропом

Цей рецепт передбачає подвійне заливання огірків окропом, що є ключовим етапом для забезпечення їхньої довготривалої свіжості без стерилізації.

Спершу залийте банки з огірками окропом, накрийте їх кришками та залиште на 10 хвилин. Після цього обережно злийте воду з банок назад у каструлю. Цю ж воду знову доведіть до кипіння.

Повторіть процедуру заливання: знову залийте банки свіжокип’яченою водою, але цього разу залиште окріп в банках уже на 15 хвилин. Це забезпечить додаткову термообробку огірків.

Приготування маринаду та остаточне закочування

Після другого заливання обережно злийте воду з банок в ту саму каструлю. Тепер до цієї води додайте цукор, кам’яну сіль, оцет та кетчуп «Чилі». Ретельно все перемішайте до повного розчинення інгредієнтів та доведіть маринад до кипіння.

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Перед заливанням маринаду в кожну банку додайте пів чайної ложки насіння гірчиці. Це додасть огіркам особливого аромату та хрусткості. Потім залийте киплячим маринадом огірки в банках до самого верху і негайно закрийте кришками.

Охолодження та зберігання

Після закочування переверніть банки догори дном, накрийте їх пледом або товстою ковдрою і залиште так до повного охолодження. Цей процес повільного охолодження створює додатковий ефект стерилізації та допомагає огіркам краще промаринуватися.

Ця технологія дозволяє приготувати надзвичайно смачні, хрумкі та ароматні огірки з кетчупом чилі, які ідеально зберігаються протягом всієї зими.