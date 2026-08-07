Овочеве асорті

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Овочеве асорті є однією з найпопулярніших зимових заготівель. Такий спосіб консервування дозволяє гармонійно поєднати різні смаки та текстури, створюючи яскраву і поживну страву, яка стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру.

Необхідні інгредієнти

Для наповнення літрових банок використовують комбінацію сезонних овочів:

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маленькі огірки;

стиглі помідори;

кабачки або молоді патисони;

суцвіття цвітної капусти;

гриби;

ріпчаста цибуля.

Для покращення смакових якостей на дно кожної банки рекомендується додати:

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кружечки моркви;

лавровий лист;

чорний та духмяний перець горошком.

Інгредієнти для маринаду (на 3 літри води)

цукор — 300 г;

сіль — 100 г;

оцет — 1,5 склянки.

Технологія приготування

Овочі ретельно промити. Цвітну капусту розділити на суцвіття, цибулю нарізати кільцями, огірки, помідори та кабачки залишити цілими або нарізати великими шматками. Підготовлені овочі та спеції щільно викласти у чисті літрові банки. Залити овочі окропом, накрити кришками та залишити для прогрівання на 20 хвилин. Злити воду з банок у каструлю. Додати сіль, цукор та оцет. Довести розчин до кипіння і проварити протягом кількох хвилин. Гарячим маринадом залити овочі в банках до самого верху.

Банки герметично закрити кришками, перевернути догори дном та ретельно укутати до повного охолодження. За бажанням, для додаткової безпеки заготівлі, після заливки маринадом банки можна піддати додатковій стерилізації протягом 10 хвилин. Використання якісних свіжих овочів та дотримання чистоти тари забезпечують тривале зберігання продукту.

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