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Помідори на зиму без оцту та стерилізації: дуже смачний і простий рецепт

Помідори на зиму без оцту та стерилізації: дуже смачний і простий рецепт

Помідори без оцту

Мариновані помідори на зиму без оцту

Консервація без оцту стає все більше популярною. В першу чергу через те, що у консервації з додаванням оцту є ряд протипоказань. Страви з оцтом протипоказані людям  з підвищеною кислотністю шлунку, з діагнозами «гастрит», «виразка шлунку», «виразка дванадцятипалої кишки», тим, хто має проблеми з нирками, печінкою, підшлунковою залозою тощо.

Тому пропонуємо легкий рецепт консервації помідорів без оцту.

Інгредієнти:

У розрахунку на 3x літрову банку:

  • цукор - 5 ст. л з гіркою,
  • сіль - 2 ст. л солі без гірки,
  • лимонна кислота - 1 ч. л,
  • часник 3-5 зубчики,
  • перець горошком, гвоздика, кориця шматочками —  на смак


У розрахунку на літрову банку:

  • цукор -  2 ст. ложки без гірки,
  • сіль — трохи більш ніж половина столової ложки,
  • лимонна кислота - 3 г,
  • часник 2-3 зубчики,
  • перець горошком, гвоздика, кориця шматочками —  на смак

Приготування

  • Помідори проколоти, покласти в банку.
  • Залити окропом, дати охолонути, воду злити.
  • У банку засипати сіль, caxap і лимонну кислоту. Додати всі спеції.
  • Залити повторно окропом і закатати.

 Дуже добре для тих, кому не можна оцет. Покращує смак помідорів кориця.

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