Помідори на зиму без оцту та стерилізації: дуже смачний і простий рецепт

Консервація без оцту стає все більше популярною. В першу чергу через те, що у консервації з додаванням оцту є ряд протипоказань. Страви з оцтом протипоказані людям з підвищеною кислотністю шлунку, з діагнозами «гастрит», «виразка шлунку», «виразка дванадцятипалої кишки», тим, хто має проблеми з нирками, печінкою, підшлунковою залозою тощо.

Тому пропонуємо легкий рецепт консервації помідорів без оцту.

Інгредієнти:

У розрахунку на 3x літрову банку:

цукор - 5 ст. л з гіркою,

сіль - 2 ст. л солі без гірки,

лимонна кислота - 1 ч. л,

часник 3-5 зубчики,

перець горошком, гвоздика, кориця шматочками — на смак



У розрахунку на літрову банку:

цукор - 2 ст. ложки без гірки,

сіль — трохи більш ніж половина столової ложки,

лимонна кислота - 3 г,

часник 2-3 зубчики,

перець горошком, гвоздика, кориця шматочками — на смак

Приготування

Помідори проколоти, покласти в банку.

Залити окропом, дати охолонути, воду злити.

У банку засипати сіль, caxap і лимонну кислоту. Додати всі спеції.

Залити повторно окропом і закатати.

Дуже добре для тих, кому не можна оцет. Покращує смак помідорів кориця.

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