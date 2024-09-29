Помідори на зиму без оцту та стерилізації: дуже смачний і простий рецепт

Мариновані помідори на зиму без оцту
Консервація без оцту стає все більше популярною. В першу чергу через те, що у консервації з додаванням оцту є ряд протипоказань. Страви з оцтом протипоказані людям з підвищеною кислотністю шлунку, з діагнозами «гастрит», «виразка шлунку», «виразка дванадцятипалої кишки», тим, хто має проблеми з нирками, печінкою, підшлунковою залозою тощо.
Тому пропонуємо легкий рецепт консервації помідорів без оцту.
Інгредієнти:
У розрахунку на 3x літрову банку:
- цукор - 5 ст. л з гіркою,
- сіль - 2 ст. л солі без гірки,
- лимонна кислота - 1 ч. л,
- часник 3-5 зубчики,
- перець горошком, гвоздика, кориця шматочками — на смак
У розрахунку на літрову банку:
- цукор - 2 ст. ложки без гірки,
- сіль — трохи більш ніж половина столової ложки,
- лимонна кислота - 3 г,
- часник 2-3 зубчики,
- перець горошком, гвоздика, кориця шматочками — на смак
Приготування
- Помідори проколоти, покласти в банку.
- Залити окропом, дати охолонути, воду злити.
- У банку засипати сіль, caxap і лимонну кислоту. Додати всі спеції.
- Залити повторно окропом і закатати.
Дуже добре для тих, кому не можна оцет. Покращує смак помідорів кориця.
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