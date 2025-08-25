Помідори з чорнобривцями на зиму: рецепт маринованих томатів

Помідори з чорнобривцями на зиму// фото: Вікторія Чернова

Цей рецепт пропонує незвичайний, але дуже смачний спосіб маринування помідорів, де звичні спеції замінюють ароматні квіти чорнобривців. Рецепт простий і не вимагає стерилізації, що значно пришвидшує процес консервації.

Цукор — 2 столові ложки (можна з верхом)

Помідори — скільки поміститься в банку (рекомендується використовувати помідори різного розміру та кольору)

Банки добре помийте з содою і висушіть на сонці, не стерилізуючи.

На дно чистої сухої банки покладіть шматочок перцю чилі, духмяний та чорний перець.

Помідори щільно укладіть у банку, струшуючи її. Між помідорами розкладіть квітки чорнобривців.

Наповнену помідорами банку до самого верху залийте крутим окропом. Закрийте кришкою (якою будете консервувати) і накрийте рушником. Залиште на 10-15 хвилин для прогріву.

Через 10-15 хвилин обережно злийте воду з банки в каструлю. Цю воду будете використовувати для приготування маринаду.

Безпосередньо в банку з помідорами додайте сіль, цукор та оцет.

Злиту воду доведіть до кипіння. Відразу ж залийте киплячим розсолом помідори по вінця і швидко закатуйте банку.