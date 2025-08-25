ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Помідори з чорнобривцями на зиму: рецепт маринованих томатів

Мариновані помідори з чорнобривцями: оригінальний рецепт без стерилізації

Автор публікації
Ганна Носова
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
33 ккал
Помідори з чорнобривцями на зиму// фото: Вікторія Чернова

Помідори з чорнобривцями на зиму// фото: Вікторія Чернова

Цей рецепт пропонує незвичайний, але дуже смачний спосіб маринування помідорів, де звичні спеції замінюють ароматні квіти чорнобривців. Рецепт простий і не вимагає стерилізації, що значно пришвидшує процес консервації.

Інгредієнти га одну дволітрову банку

  • Помідори — скільки поміститься в банку (рекомендується використовувати помідори різного розміру та кольору)

  • Квітки чорнобривців — 11 штук (для літрової банки — 4-5 квіток)

  • Перець чилі — невеликий шматочок

  • Духмяний перець — 2 горошини

  • Чорний перець — 10 горошин

  • Сіль — 1 столова ложка (без верху)

  • Цукор — 2 столові ложки (можна з верхом)

  • Оцет столовий 9% — 50 мл (приблизно 3 столові ложки)

Спосіб приготування

  1. Банки добре помийте з содою і висушіть на сонці, не стерилізуючи.

  2. На дно чистої сухої банки покладіть шматочок перцю чилі, духмяний та чорний перець.

  3. Помідори щільно укладіть у банку, струшуючи її. Між помідорами розкладіть квітки чорнобривців.

  4. Наповнену помідорами банку до самого верху залийте крутим окропом. Закрийте кришкою (якою будете консервувати) і накрийте рушником. Залиште на 10-15 хвилин для прогріву.

  5. Через 10-15 хвилин обережно злийте воду з банки в каструлю. Цю воду будете використовувати для приготування маринаду.

  6. Безпосередньо в банку з помідорами додайте сіль, цукор та оцет.

  7. Злиту воду доведіть до кипіння. Відразу ж залийте киплячим розсолом помідори по вінця і швидко закатуйте банку.

  8. Перевірте якість закатки. Кілька разів обережно переверніть банку, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Потім переверніть її на кришку, гарно укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Готову консервацію можна зберігати в погребі або в прохолодному місці в квартирі.

