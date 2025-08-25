- Дата публікації
-
Консервація і варення
Помідори з чорнобривцями на зиму: рецепт маринованих томатів
Мариновані помідори з чорнобривцями: оригінальний рецепт без стерилізації
Цей рецепт пропонує незвичайний, але дуже смачний спосіб маринування помідорів, де звичні спеції замінюють ароматні квіти чорнобривців. Рецепт простий і не вимагає стерилізації, що значно пришвидшує процес консервації.
Інгредієнти га одну дволітрову банку
Помідори — скільки поміститься в банку (рекомендується використовувати помідори різного розміру та кольору)
Квітки чорнобривців — 11 штук (для літрової банки — 4-5 квіток)
Перець чилі — невеликий шматочок
Духмяний перець — 2 горошини
Чорний перець — 10 горошин
Сіль — 1 столова ложка (без верху)
Цукор — 2 столові ложки (можна з верхом)
Оцет столовий 9% — 50 мл (приблизно 3 столові ложки)
Спосіб приготування
Банки добре помийте з содою і висушіть на сонці, не стерилізуючи.
На дно чистої сухої банки покладіть шматочок перцю чилі, духмяний та чорний перець.
Помідори щільно укладіть у банку, струшуючи її. Між помідорами розкладіть квітки чорнобривців.
Наповнену помідорами банку до самого верху залийте крутим окропом. Закрийте кришкою (якою будете консервувати) і накрийте рушником. Залиште на 10-15 хвилин для прогріву.
Через 10-15 хвилин обережно злийте воду з банки в каструлю. Цю воду будете використовувати для приготування маринаду.
Безпосередньо в банку з помідорами додайте сіль, цукор та оцет.
Злиту воду доведіть до кипіння. Відразу ж залийте киплячим розсолом помідори по вінця і швидко закатуйте банку.
Перевірте якість закатки. Кілька разів обережно переверніть банку, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Потім переверніть її на кришку, гарно укутайте рушником і залиште до повного охолодження. Готову консервацію можна зберігати в погребі або в прохолодному місці в квартирі.