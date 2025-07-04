Квашені огірки

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Липень — ідеальний час для заготівель, і якщо ви мрієте про ароматні, хрумкі квашені огірочки, що нагадують смак «бочкових», але без складних маніпуляцій з переливаннями та кип’ятінням маринаду, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Фудблогерка поділилася простим, але ефективним методом, який дозволяє насолодитися чудовим смаком квашених огірків ближче до зими.

Цей спосіб квашення вирізняється своєю легкістю та мінімальними затратами часу, адже весь процес відбувається в одній банці. Головний секрет — правильне поєднання інгредієнтів та дотримання умов зберігання.

Інгредієнти:

Для приготування квашених огірків за цим рецептом вам знадобляться:

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Свіжі огірки, обирайте невеликі, щільні плоди без пошкоджень, бажано нещодавно зібрані.

90 грамів солі на кожну трилітрову банку. Важливо використовувати велику кам’яну сіль, не йодовану, оскільки йод може зробити огірки м’якими.

Гострий перець - один невеликий перчик або його частина, за смаком, для легкої пікантності.

Два зубчики часнику на банку додадуть неповторного аромату.

Великий лист хрону або кілька менших — це запорука хрусткості огірків та захист від плісняви.

Листя вишні та смородини нададуть огіркам особливого аромату та допоможуть зберегти їхню щільність.

Один-два дубові листочки — секретний інгредієнт, що сприяє особливій хрумкості та міцності огірків завдяки вмісту дубильних речовин.

Обов’язково використовуйте чисту, холодну воду (бажано джерельну або фільтровану).

Як приготувати огірки

Ретельно помийте свіжі огірки. За бажанням, можна замочити їх у холодній воді на кілька годин (до 6 годин), щоб вони набралися вологи, якщо були зібрані не щойно. На дно чистої трилітрової банки викладіть усі підготовлені листочки (хрону, вишні, смородини, дуба), а також зубчики часнику та шматочок гострого перцю. Це створить ароматну основу для квашення. Щільно наповніть банку огірками, намагаючись не залишати багато пустот. Чим щільніше вони будуть укладені, тим краще. Додайте у банку 90 грамів солі. Обережно залийте банку чистою холодною водою до самого верху, щоб вода повністю покривала огірки. Закрийте банку звичайною капроновою кришкою. Не варто використовувати металеві кришки для квашення, адже в процесі бродіння виділяються гази, які можуть їх зірвати. Поставте заготовку у прохолодне місце — це може бути погріб, льох або навіть холодильник.

За словами авторки рецепту, огірки, приготовані таким чином, поступово кваситимуться і будуть готові ближче до зими. Цей метод забезпечує тривале зберігання та дозволяє отримати огірочки, які за смаком і хрусткістю дійсно нагадуватимуть традиційні бочкові квашені огірки. Відсутність кип’ятіння маринаду зберігає максимальну кількість корисних речовин та вітамінів у готовому продукті, а простота рецепту робить його доступним навіть для початківців.