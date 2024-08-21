Рецепт помідорів "під снігом" з часником на зиму

Помідори в снігу - рецепт маринованих помідорів з часником
Мариновані помідори "під снігом" з часником – це чудова консервація для зимового столу. Помідори маринуються у часникових пластівцях, поєднання червоного та білого кольору дуже ефектно виглядає, ніби-то помідори в снігу.На кілограм помідор береться щонайменше 100 г часнику, а прянощі додаються або згідно з обраним рецептом, або на смак.
Інгредієнти:
- помідори - 3 кг,
- вода - 3 літри,
- сіль - 3 ст.л,
- цукор - 200 г,
- оцет 9% - 150 мл,
- часник - 3 головки,
- перець горошком.
Приготування помідорів "під снігом"
Найчастіше для маринування помідорів "під снігом" використовують однолітрові банки.
- Помідори краще брати сливки, помити та проткнути їх зубочисткою біля плодоніжки, щоб вони не тріскали, заповнити ними стерилізовані банки.
- Окропом заливаємо банки та залишаємо на 20 хвилин, щоб помідори прогрілися. Потім воду зливаємо.
- Натираємо на дрібній терці часник. В кожну банку кладемо горошок та одну чайну ложку часнику.
- Готуємо маринад — до води додаємо сіль, цукор. Три літри маринаду вистачає на 6-7 однолітрових банок. В кінці додаємо до маринаду оцет.
- Кип'ячим маринадом заливаємо банки з помідорами, закриваємо стерилізованими кришками.
- Струшуємо банки, щоб часниковий "сніг" розійшовся по банках, перевертаю кришками донизу та укутуємо до повного остигання.
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