Рецепт помідорів "під снігом" з часником на зиму

Мариновані помідори "під снігом" з часником – це чудова консервація для зимового столу. Помідори маринуються у часникових пластівцях, поєднання червоного та білого кольору дуже ефектно виглядає, ніби-то помідори в снігу.На кілограм помідор береться щонайменше 100 г часнику, а прянощі додаються або згідно з обраним рецептом, або на смак.

Інгредієнти:

помідори - 3 кг,

вода - 3 літри,

сіль - 3 ст.л,

цукор - 200 г,

оцет 9% - 150 мл,

часник - 3 головки,

перець горошком.

Приготування помідорів "під снігом"

Найчастіше для маринування помідорів "під снігом" використовують однолітрові банки.

Помідори краще брати сливки, помити та проткнути їх зубочисткою біля плодоніжки, щоб вони не тріскали, заповнити ними стерилізовані банки.

Окропом заливаємо банки та залишаємо на 20 хвилин, щоб помідори прогрілися. Потім воду зливаємо.

Натираємо на дрібній терці часник. В кожну банку кладемо горошок та одну чайну ложку часнику.

Готуємо маринад — до води додаємо сіль, цукор. Три літри маринаду вистачає на 6-7 однолітрових банок. В кінці додаємо до маринаду оцет.

Кип'ячим маринадом заливаємо банки з помідорами, закриваємо стерилізованими кришками.

Струшуємо банки, щоб часниковий "сніг" розійшовся по банках, перевертаю кришками донизу та укутуємо до повного остигання.

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