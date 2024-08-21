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Рецепт помідорів "під снігом" з часником на зиму

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
32 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт помідорів "під снігом" з часником на зиму

Рецепт помідорів "під снігом"

Помідори в снігу - рецепт маринованих помідорів з часником

Мариновані помідори "під снігом" з часником – це чудова консервація для зимового столу. Помідори маринуються у часникових пластівцях, поєднання червоного та білого кольору дуже ефектно виглядає, ніби-то помідори в снігу.На кілограм помідор береться щонайменше 100 г часнику, а прянощі додаються або згідно з обраним рецептом, або на смак.

Інгредієнти:

  • помідори - 3 кг,
  • вода - 3 літри,
  • сіль  - 3 ст.л,
  • цукор - 200 г,
  • оцет 9% - 150 мл,
  • часник - 3 головки,
  • перець горошком.

Приготування помідорів "під снігом"

Найчастіше для маринування помідорів  "під снігом" використовують однолітрові банки. 

  • Помідори краще брати сливки, помити та проткнути їх зубочисткою біля плодоніжки, щоб вони не тріскали, заповнити ними стерилізовані банки.
  • Окропом заливаємо банки та залишаємо на 20 хвилин, щоб помідори прогрілися. Потім воду зливаємо.
  •  Натираємо на дрібній терці часник. В кожну банку кладемо горошок та одну чайну ложку часнику.
  •  Готуємо маринад — до води додаємо сіль, цукор. Три літри маринаду вистачає на 6-7 однолітрових банок. В кінці додаємо до маринаду оцет.
  • Кип'ячим маринадом заливаємо банки з помідорами, закриваємо стерилізованими кришками.
  • Струшуємо банки, щоб часниковий "сніг" розійшовся по банках, перевертаю кришками донизу та укутуємо до повного остигання.

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