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Рецепт смачного маринаду для помідорів для зберігання у квартирі на однолітрову банку

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
32 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
69
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт смачного маринаду для помідорів для зберігання у квартирі на однолітрову банку

Мариновані помідори

Смачний маринад на один літр помідорів

Розповідаємо, як приготувати мариновані помідори, щоб  можна було зберігати їх зимою в квартирі.

Інгредієнти:

  • вода - один літр,
  • сіль - одна столова ложка,
  • цукор - 3 столові ложки,
  • оцет 9% - 30 мл, 
  • часник - до смаку,
  • цибуля та солодкий перець - декілька шматочків,
  • зелень - на смак,
  • помідори, кількість залежить від розміру.

 Один літр маринаду підійде на дві літрові банки помідорів.

Приготування маринованих помідорів

  • У чисті банки на дно кладемо часник, зелень, цибулю кільцями, шматочки солодкого перцю.
  • Укладаємо щільні, міцні, не перестиглі помідори твердих сортів.
  • Готуємо маринад з сіллю та цукром, заливаємо окропом помідори, кипятимо 4 хвилини.
  •  Вливаємо оцет.
  • Закручуємо кришками, банки перевертаємо та накриваємо.

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