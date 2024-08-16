Рецепт смачного маринаду для помідорів для зберігання у квартирі на однолітрову банку

Смачний маринад на один літр помідорів
Розповідаємо, як приготувати мариновані помідори, щоб можна було зберігати їх зимою в квартирі.
Інгредієнти:
- вода - один літр,
- сіль - одна столова ложка,
- цукор - 3 столові ложки,
- оцет 9% - 30 мл,
- часник - до смаку,
- цибуля та солодкий перець - декілька шматочків,
- зелень - на смак,
- помідори, кількість залежить від розміру.
Один літр маринаду підійде на дві літрові банки помідорів.
Приготування маринованих помідорів
- У чисті банки на дно кладемо часник, зелень, цибулю кільцями, шматочки солодкого перцю.
- Укладаємо щільні, міцні, не перестиглі помідори твердих сортів.
- Готуємо маринад з сіллю та цукром, заливаємо окропом помідори, кипятимо 4 хвилини.
- Вливаємо оцет.
- Закручуємо кришками, банки перевертаємо та накриваємо.
Читайте також: