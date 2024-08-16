Рецепт смачного маринаду для помідорів для зберігання у квартирі на однолітрову банку

Смачний маринад на один літр помідорів

Розповідаємо, як приготувати мариновані помідори, щоб можна було зберігати їх зимою в квартирі.

Інгредієнти:

вода - один літр,

сіль - одна столова ложка,

цукор - 3 столові ложки,

оцет 9% - 30 мл,

часник - до смаку,

цибуля та солодкий перець - декілька шматочків,

зелень - на смак,

помідори, кількість залежить від розміру.

Один літр маринаду підійде на дві літрові банки помідорів.

Приготування маринованих помідорів

У чисті банки на дно кладемо часник, зелень, цибулю кільцями, шматочки солодкого перцю.

Укладаємо щільні, міцні, не перестиглі помідори твердих сортів.

Готуємо маринад з сіллю та цукром, заливаємо окропом помідори, кипятимо 4 хвилини.

Вливаємо оцет.

Закручуємо кришками, банки перевертаємо та накриваємо.

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