Рецепти консервованих помідорів, які взимку стануть смачним доповненням на столі

Який же стіл українців без консервованих помідорів? Томати в аджиці, з овочами або буряком стануть новою смачною стравою взимку.

У спільному спецпроекту сайту ТСН і бренду «Олейна» - «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» - за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка ми підготували чотири рецепти консервованих томатів.

ПОМІДОРИ В ЖОВТІЙ АДЖИЦІ

Інгредієнти:

помідори — 650 г;

олія «Олейна» з Травами (томат, базилік, часник) — 50 мл;

— 50 мл; помідори жовті — 200 г;

перець болгарський — 200 г;

морква — 100 г;

цибуля ріпчаста — 50 г;

часник — 10 г;

оцет яблучний 6% — 40 мл;

цукор — 40 г;

сіль — 10 г;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

гвоздика — 3 шт.;

перець духмяний — 3 шт.;

перець чилі — 10 г.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

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Приготування:

Томати розріжте навпіл (якщо дрібні – залиште цілими). Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Викладіть у стерилізовані банки. Залийте ці банки кип’ятком та прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Злийте воду – вона знадобиться далі для овочів. Окремо обсмажте болгарський перець, моркву, томати, ріпчасту цибулю на олії «Олейна» з Травами (томат, базилік, часник). Додайте трохи води та протушкуйте овочі до м’якості. Перебийте овочеву суміш блендером до однорідної маси. До отриманої овочевої маси додайте приблизно 250 мл води, яку раніше злили з помідорів. Додайте подрібнений часник, оцет, цукор, сіль, мелений коріандр, гвоздику та духмяний перець до овочевої маси. Прокип’ятіть овочевий соус-аджику та упарте його до густішої консистенції, щоб видалити зайву вологу (консистенція густого томатного соку). Залийте помідори в банках приготовленою аджикою. Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

2. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ З ОВОЧАМИ

Інгредієнти:

помідори — 600 г;

морква — 30 г;

перець болгарський — 50 г;

стебло селери — 30 г;

цибуля ріпчаста — 30 г;

часник — 10 г;

перець чилі — 10 г (без насіння);

оцет яблучний 6% — 50 мл;

цукор — 60 г;

сіль — 12 г;

лаврове листя — 2 шт.;

перець духмяний — 4 шт.;

олія «Олейна» з Травами (розмарин, орегано, базилік) — 30 мл.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

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Приготування:

На дно стерилізованих банок покладіть спеції: лаврове листя, духмяний перець. Томати розріжте навпіл, якщо вони великі, або залиште цілими, якщо вони маленькі. Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Покладіть їх у банки, перемежаючи з нарізаним стеблом селери, цибулею, болгарським перцем, часником і чилі. Залийте банки кип’ятком і прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть і знову залийте в банки на 10-15 хвилин, а потім злийте у каструлю і на його основі приготуйте маринад. Для маринаду в каструлю зі злитою перед цим водою додайте оцет, сіль, цукор та олію «Олейна» з Травами (розмарин, орегано, базилік). Проваріть маринад до розчинення всіх інгредієнтів. Залийте гарячий маринад у банки з томатами та овочами. Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

3. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ ІЗ БУРЯКОМ

Інгредієнти:

помідори — 650 г;

буряк — 100 г;

оцет яблучний 6% — 50 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 12 г;

часник — 10 г;

перець духмяний — 2 шт.;

лаврове листя — 2 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

олія «Олейна» з Травами (часник, базилік) — 30 г.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

Приготування:

Покладіть на дно стерилізованих банок всі спеції (часник, перець духмяний, лавровий лист, гвоздика). Томати поріжте навпіл, якщо вони великі, або залиште цілими, якщо вони маленькі. Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Покладіть їх у банки, перемежаючи їх з тонко нарізаними півкільцями буряків. Залийте банки з томатами кип’ятком та прикрийте кришками на 10 хвилин аби банки та продукти добре прогрілись. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть. У каструлі з кип’ятком приготуйте маринад. Додайте оцет, цукор, сіль та олію «Олейна» з Травами (часник, базилік). Прокип’ятіть маринад до розчинення всіх інгредієнтів. Залийте гарячий маринад у банки з томатами і буряком. Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть і перевірте на герметичність. Загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

4. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ ІЗ ЗЕЛЕННЮ

Інгредієнти:

помідори — 600 г;

зелень кропу — 50 г;

зелень петрушки — 50 г;

зелень селери — 30 г;

часник — 20 г;

оцет яблучний 6% — 50 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 12 г;

олія «Олейна» з травами (орегано, розмарин, базилік) — 30 мл;

— 30 мл; лаврове листя — 2 шт.;

перець горошком — 6 шт.;

перець духмяний — 2 шт.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

Приготування:

На дно в стерилізовані банки кладемо спеції, лавровий лист, перець (чорний і духмяний) та подрібнений часник. Томати викладіть у банки перемежаючи з великою кількістю зелені: кріпу, петрушки і селери. Залийте томати та зелень кип’ятком і прикрийте кришками на 10 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть і знову залийте в банки на 10-15 хвилин, а потім злийте у каструлю. На основі кип’ятку приготуйте маринад. Додайте в каструлю оцет, цукор, сіль, а також олію «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік). Прокип’ятіть маринад до розчинення всіх інгредієнтів. Залийте гарячий маринад у банки з томатами та зеленню. Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного