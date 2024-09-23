Рецепти консервованих помідорів, які взимку стануть смачним доповненням на столі

Який же стіл українців без консервованих помідорів? Томати в аджиці, з овочами або буряком стануть новою смачною стравою взимку.
У спільному спецпроекту сайту ТСН і бренду «Олейна» - «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» - за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка ми підготували чотири рецепти консервованих томатів.
- ПОМІДОРИ В ЖОВТІЙ АДЖИЦІ
Інгредієнти:
- помідори — 650 г;
- олія «Олейна» з Травами (томат, базилік, часник) — 50 мл;
- помідори жовті — 200 г;
- перець болгарський — 200 г;
- морква — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 50 г;
- часник — 10 г;
- оцет яблучний 6% — 40 мл;
- цукор — 40 г;
- сіль — 10 г;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- гвоздика — 3 шт.;
- перець духмяний — 3 шт.;
- перець чилі — 10 г.
Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.
Приготування:
- Томати розріжте навпіл (якщо дрібні – залиште цілими). Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Викладіть у стерилізовані банки. Залийте ці банки кип’ятком та прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Злийте воду – вона знадобиться далі для овочів.
- Окремо обсмажте болгарський перець, моркву, томати, ріпчасту цибулю на олії «Олейна» з Травами (томат, базилік, часник).
- Додайте трохи води та протушкуйте овочі до м’якості.
- Перебийте овочеву суміш блендером до однорідної маси.
- До отриманої овочевої маси додайте приблизно 250 мл води, яку раніше злили з помідорів.
- Додайте подрібнений часник, оцет, цукор, сіль, мелений коріандр, гвоздику та духмяний перець до овочевої маси.
- Прокип’ятіть овочевий соус-аджику та упарте його до густішої консистенції, щоб видалити зайву вологу (консистенція густого томатного соку).
- Залийте помідори в банках приготовленою аджикою.
- Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
2. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ З ОВОЧАМИ
Інгредієнти:
- помідори — 600 г;
- морква — 30 г;
- перець болгарський — 50 г;
- стебло селери — 30 г;
- цибуля ріпчаста — 30 г;
- часник — 10 г;
- перець чилі — 10 г (без насіння);
- оцет яблучний 6% — 50 мл;
- цукор — 60 г;
- сіль — 12 г;
- лаврове листя — 2 шт.;
- перець духмяний — 4 шт.;
- олія «Олейна» з Травами (розмарин, орегано, базилік) — 30 мл.
Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.
Приготування:
- На дно стерилізованих банок покладіть спеції: лаврове листя, духмяний перець.
- Томати розріжте навпіл, якщо вони великі, або залиште цілими, якщо вони маленькі. Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Покладіть їх у банки, перемежаючи з нарізаним стеблом селери, цибулею, болгарським перцем, часником і чилі.
- Залийте банки кип’ятком і прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть і знову залийте в банки на 10-15 хвилин, а потім злийте у каструлю і на його основі приготуйте маринад.
- Для маринаду в каструлю зі злитою перед цим водою додайте оцет, сіль, цукор та олію «Олейна» з Травами (розмарин, орегано, базилік).
- Проваріть маринад до розчинення всіх інгредієнтів.
- Залийте гарячий маринад у банки з томатами та овочами.
- Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
3. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ ІЗ БУРЯКОМ
Інгредієнти:
- помідори — 650 г;
- буряк — 100 г;
- оцет яблучний 6% — 50 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 12 г;
- часник — 10 г;
- перець духмяний — 2 шт.;
- лаврове листя — 2 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- олія «Олейна» з Травами (часник, базилік) — 30 г.
Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.
Приготування:
- Покладіть на дно стерилізованих банок всі спеції (часник, перець духмяний, лавровий лист, гвоздика).
- Томати поріжте навпіл, якщо вони великі, або залиште цілими, якщо вони маленькі. Якщо у вас цілі томати наколіть декілька дірочок біля плодоніжки зубочисткою. Покладіть їх у банки, перемежаючи їх з тонко нарізаними півкільцями буряків.
- Залийте банки з томатами кип’ятком та прикрийте кришками на 10 хвилин аби банки та продукти добре прогрілись. Потім злийте кип’яток у каструлю.
- Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть.
- У каструлі з кип’ятком приготуйте маринад. Додайте оцет, цукор, сіль та олію «Олейна» з Травами (часник, базилік).
- Прокип’ятіть маринад до розчинення всіх інгредієнтів.
- Залийте гарячий маринад у банки з томатами і буряком.
- Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть і перевірте на герметичність. Загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
4. РЕЦЕПТ ПОМІДОРІВ ІЗ ЗЕЛЕННЮ
Інгредієнти:
- помідори — 600 г;
- зелень кропу — 50 г;
- зелень петрушки — 50 г;
- зелень селери — 30 г;
- часник — 20 г;
- оцет яблучний 6% — 50 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 12 г;
- олія «Олейна» з травами (орегано, розмарин, базилік) — 30 мл;
- лаврове листя — 2 шт.;
- перець горошком — 6 шт.;
- перець духмяний — 2 шт.
Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.
Приготування:
- На дно в стерилізовані банки кладемо спеції, лавровий лист, перець (чорний і духмяний) та подрібнений часник.
- Томати викладіть у банки перемежаючи з великою кількістю зелені: кріпу, петрушки і селери.
- Залийте томати та зелень кип’ятком і прикрийте кришками на 10 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть і знову залийте в банки на 10-15 хвилин, а потім злийте у каструлю.
- На основі кип’ятку приготуйте маринад. Додайте в каструлю оцет, цукор, сіль, а також олію «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік).
- Прокип’ятіть маринад до розчинення всіх інгредієнтів.
- Залийте гарячий маринад у банки з томатами та зеленню.
- Закрийте банки стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного